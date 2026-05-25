Για το μεταναστευτικό μίλησε το πρωί της Δευτέρας 25/5 ο Θάνος Πλευρής. Όπως τόνισε αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη επεσήμανε πως κινούνται στα περσινά επίπεδα ενώ παράλληλα δήλωσε πως προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι το 2025 καταγράφηκαν περίπου 19.000–20.000 αφίξεις, ενώ στόχος για φέτος είναι να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, σε συνδυασμό με «πολύ μεγάλη μείωση από το Ανατολικό Αιγαίο».

Πίεση από τη Λιβύη και επιχειρήσεις αποτροπής

Ο Θάνος Πλεύρης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, όπου βρίσκονται περίπου 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 παράνομες αφίξεις προς την Κρήτη, ενώ σημειώθηκαν και 530 αποτροπές, κάτι που χαρακτήρισε «πρώτη φορά» ως ένδειξη συνεργασίας από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

Τόνισε ότι η αποτροπή είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το Αιγαίο, καθώς «αν κάποιος βρεθεί σε διεθνή ύδατα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία», ενώ επισήμανε τη συνεργασία με λιβυκές αρχές και το υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξεύρεσης χώρων στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του υπουργείου (στρατόπεδα, χώροι σε Καλάμι και Γάζι), χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Το υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους», ξεκαθάρισε, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά «η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι», κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο, δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου.

Αντίθετα, στα Χανιά –όπως είπε– υπάρχει «πολύ καλή συνεργασία» και διαβεβαίωσε ότι «το καλοκαίρι δεν θα υπάρξει πρόβλημα».

Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: Κράτηση και επιστροφές

Επίσης ο Θάνος Πλεύρης έδωσε έμφαση στο νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι σήμερα μόνο το 20% όσων απορρίπτεται το άσυλό τους επιστρέφει τελικά στις χώρες προέλευσης.

Με το νέο πλαίσιο όπως δήλωσε: «Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ θα τίθενται σε καθεστώς κράτησης Οι αιτήσεις ασύλου θα εξετάζονται εντός 12 εβδομάδων Θα ενισχυθεί η πίεση προς τρίτες χώρες για επιστροφές Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συμφωνία πέντε χωρών (μεταξύ αυτών η Γερμανία, Δανία και η Ολλανδία) για δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ε.Ε., όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα».

«Η λογική είναι ότι αν κάποιος βρεθεί σε τρίτη χώρα, το πιο πιθανό είναι να επιλέξει να επιστρέψει οικειοθελώς στη χώρα του», ανέφερε.

Αναφορικά με δημοσιεύματα για έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δομές φιλοξενίας, ο υπουργός δήλωσε άγνοια για ενεργή έρευνα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν έχουν ζητηθεί στοιχεία.

Υποστήριξε ότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν εγκριθεί τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνοντας ότι «η Κομισιόν είχε δει την πρόοδο των έργων και είχε εγκρίνει τις εκταμιεύσεις».

Η πολιτική αντιπαράθεση και η απάντηση στον Σαμαρά

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε «άδικη» την κριτική του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει την πολιτική της ταυτότητα, ιδιαίτερα σε ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης στη Δικαιοσύνη και άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαία εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για «ευθεία παρέμβαση» στους ελληνικούς θεσμούς.

«Η Ελλάδα είναι χώρα με Σύνταγμα και θεσμούς και δεν περιμέναμε κανέναν για να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.