Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζει τα 20 χρόνια της Πειραιώς 260 και προσκαλεί το κοινό στο μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα ΑΦΤΕR. Πρόκειται για ένα επιμελημένο πρόγραμμα μουσικών live που κρατάει την Πειραιώς 260 για ακόμα λίγο ξύπνια τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, με την έναρξη του Φεστιβάλ, η νέα αυτή δράση συστήνεται στο κοινό μέσα από μια σειρά live που διατρέχουν το πρόγραμμα της Π260, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης τα μεσάνυχτα. Η καινούργια αυτή σειρά μουσικών live φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα μωσαϊκό ήχων και διαθέσεων, γεμάτο εκπλήξεις. Δεκατρείς μουσικές βραδιές όπου η τζαζ διαδέχεται το rock, live DJ sets αποκαλύπτουν νέες προσεγγίσεις, ενώ μουσικές performances δοκιμάζουν τα όρια της σκηνικής και ηχητικής έκφρασης. Ένα ΑΦTER που συστήνει την Π260 ως έναν micro-συναυλιακό χώρο, ίσως και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που προηγείται – ένα αυτούσιο καλλιτεχνικό γεγονός.

Δύο εντελώς διαφορετικές ζώνες του χώρου, ο Κήπος και η Πλατεία, εναλλάσσονται, ενεργοποιούνται και φιλοξενούν εντελώς διαφορετικές μουσικές νοοτροπίες. Το κοινό δεν παραμένει παθητικός θεατής· γίνεται μέρος μιας εμπειρίας που εξελίσσεται, μετακινείται, χτίζει ατμόσφαιρες και κορυφώνεται απρόβλεπτα. Άλλοτε με ένταση και ρυθμό, άλλοτε με υπόγειους, ατμοσφαιρικούς ήχους, τα ΑΦTER της Π260 προσκαλούν το ακροατήριο να ‘ταξιδέψει’ – να παραμείνει, να ανακαλύψει ή απλώς να αφεθεί. Σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, που αναζητά συνεχώς νέους τρόπους έκφρασης και συνάντησης, τα ΑΦTER έρχονται να επεκτείνουν την εμπειρία του Φεστιβάλ πέρα από τη σκηνή. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν και στις δώδεκα η μουσική ξεκινά.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

29 Μαΐου

Πάρτι έναρξης

CHICKN (reunion)

Οι CHICKN δραστηριοποιούνται στην Αθήνα από το 2012, με επιρροές από την αμερικανική και την ευρωπαϊκή ψυχεδελική πειραματική μουσική. Με εκατοντάδες ζωντανές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό και δισκογραφικές κυκλοφορίες που αποτυπώνουν τη διαδρομή τους, επιστρέφουν έπειτα από τέσσερα χρόνια απουσίας για μία ξεχωριστή εμφάνιση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, παρουσιάζοντας ένα μίγμα krautrock, space folk και live electronics.

Μουσικοί Άγγελος Κράλλης όργανο, modular synthesizer, ραδιόφωνο, φωνή, Χριστίνα Κοζιράκη φωνή, κρουστά, Παντελής Καρασεβδάς τύμπανα, μικρόφωνα επαφής, Οδυσσέας Τζιρίτας κιθάρα, βαρύτονη κιθάρα, φωνή, Χάρης Νείλος μπάσο, κρουστά, ραδιόφωνο, προγραμματισμός, φωνή, Κώστας Στεργίου σαξόφωνο, κρουστά, τύμπανα, φωνή

Ελένη Παπαλίτσα (GVG LOU)

Η Ελένη Παπαλίτσα (GVG LOU), στο έργοPop Art for the Bourgeoisie, συνδυάζει performance, μουσική και εγκατάσταση, αντλώντας υλικό από τη μαζική κουλτούρα, τα ποπ ιδιώματα και το κοινωνικό βίωμα της εργατικής τάξης. Μέσα από μια θηλυκή και queer οπτική, επανεξετάζει την ανδρική νότια υποκουλτούρα και τη φιγούρα του κάγκουρα, αποδομώντας τις πατριαρχικές και συστημικές αντιλήψεις γύρω από την ταυτότητα. Στα τραγούδια της αναδύονται το κοινωνικό δράμα, η διαμαρτυρία και η εμπειρία αόρατων κοινοτήτων, σε σύνδεση με μια πειραματική, guerrilla αισθητική.

Καλλιτεχνική διεύθυνση Antoine Pit • Περφόρμερ Αιμιλία Γιαννακοπούλου, Γιώργος Βλάχος, Μιχάλης Παπαδάκης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

5 Ιουνίου

METAMAN

Ο Αθηναίος παραγωγός και συνιδρυτής της WonTon Records συστήθηκε δισκογραφικά το 2020 με το άλμπουμ ΙΡΙΝΑ, όπου ξεχώρισε η συνεργασία του με τη Λένα Πλάτωνος. Το ενδιαφέρον του για τα αναλογικά synths, τις συνθετικές ακολουθίες και τις αστικές αφηγήσεις συνεχίστηκε στα άλμπουμ ΜΑΤΑΙΩΣΗ(2022) και ΜΕΤΑΜΑΝ Vs Dr Rave (2024). Επηρεασμένος από το Αγοραφοβικό Φεστιβάλ και τη live εμπειρία του, έχει διαμορφώσει έναν εξωστρεφή ήχο που κινείται από το trip hop έως το acid rave, ενώ στις εμφανίσεις του συνοδεύεται από την Ειρήνη Δένδη.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΚΗΠΟΣ

10 Ιουνίου

Κουαρτέτο της Camerata Junior – Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής

Μουσική διεύθυνση Αριστέα Τσιχλή

Το Κουαρτέτο της Camerata Junior – Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με γνωστές μελωδίες μινιμαλιστικής μουσικής και μουσικής κινηματογράφου, σε ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και με έμφαση στην εκφραστικότητα και την ποικιλία των ηχοχρωμάτων. Θα ακουστούν έργα από τον κινηματογράφο και συνθέσεις των Φίλιπ Γκλας, Τζόνι Γκρίνγουντ και Λουντοβίκο Εϊνάουντι, σε ένα πρόγραμμα νεανικής ακρίβειας, ενέργειας και ιδιαίτερης ευαισθησίας.

ΜουσικοίΣπύρος Δαφνής κλαρινέτο, Αναστασία Μάστορα βιολί,Άγγελος Αραβίδης βιόλα, Αντιγόνη Καραλή βιολοντσέλο• Μουσική διεύθυνση Αριστέα Τσιχλή

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΚΗΠΟΣ

14 Ιουνίου

Σωκράτης Σινόπουλος – Yann Keerim

Τόπος

Βασισμένο στο έργο Έξι Ρουμάνικοι Λαϊκοί Χοροί του Μπέλα Μπάρτοκ

Στο Τόπος, ο Σωκράτης Σινόπουλος και ο Γιαν Κιρίμ προτείνουν μια νέα ανάγνωση στους Έξι Ρουμάνικους Λαϊκούς Χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ. Αποδομώντας και ανασυνθέτοντας το υλικό του έργου, αναδεικνύουν τα μελωδικά, ρυθμικά και αρμονικά του μοτίβα και τα αναπτύσσουν αυτοσχεδιαστικά, σε διάλογο με τις μουσικές παραδόσεις των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα έργο πλήρους διάρκειας, εμπλουτισμένο με νέα μουσικά θέματα δικής τους σύνθεσης.

Μουσικοί Σωκράτης Σινόπουλος λύρα, Yann Keerim πιάνο

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

22 Ιουνίου

Televisio

Οι Televisio δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και διαμορφώνουν έναν ρυθμικό, ατμοσφαιρικό ήχο με αναφορές στο Anadolu funk των 70s και στην trip hop αισθητική. Συνδυάζοντας μελωδικά και ρυθμικά στοιχεία της Ανατολής με σύγχρονη ενορχήστρωση και παραγωγή, κινούνται ανάμεσα στο groove και σε κινηματογραφικές, εικονοπλαστικές υφές. Πρόσφατα ολοκλήρωσαν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΚΗΠΟΣ

30 Ιουνίου

Dimitris Tsakas Trio

Conversation Helps

Το Dimitris Tsakas Trio παρουσιάζει μουσική από το άλμπουμ Conversation Helps, μαζί με νέες συνθέσεις. Χωρίς τη χρήση παραδοσιακών αρμονικών οργάνων, το τρίο αναπτύσσει έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στο σαξόφωνο, το κοντραμπάσο και τα τύμπανα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη μελωδία, τον αυτοσχεδιασμό και τη μεταξύ τους μουσική συνομιλία. Το αποτέλεσμα είναι μια δυναμική ηχητική εμπειρία, όπου κάθε εμφάνιση μετατρέπεται σε νέα εξερεύνηση.

Μουσικοί Δημήτρης Τσάκας άλτο & σοπράνο σαξόφωνο, Κίμωνας Καρούτζος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης ντραμς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

1 Ιουλίου

The Bonnie Nettles

Οι The Bonnie Nettles, που ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 2016, έχουν εδραιώσει την παρουσία τους στη σύγχρονη ψυχεδελική και indie σκηνή μέσα από ευρωπαϊκές περιοδείες, εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις και συνεργασίες επί σκηνής με ονόματα όπως οι Ty Segall, Motorama, Föllakzoid και The Myrrors. Με δύο άλμπουμ, το ομώνυμο The Bonnie Nettles και το First In / First Out, καθώς και πρόσφατες κυκλοφορίες, όπως το single “Drift Like Home”, παρουσιάζουν ένα υλικό με groove φόρμες, fuzzy κιθάρες και έντονη σκηνική ενέργεια.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

5 Ιουλίου

Serafeim Bellos New Generation Quartet

Το Serafeim Bellos New Generation Quartet φέρνει στο προσκήνιο μια συνάντηση του έμπειρου ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλου με νεότερους Έλληνες μουσικούς της τζαζ. Μαζί με την Παυλίνα Ζήνα στο κοντραμπάσο, τον Σάββα Μάζη στο πιάνο και τον Κωνσταντίνο Νικογιάννη στην τρομπέτα, το κουαρτέτο παρουσιάζει έργα σημαντικών Αμερικανών συνθετών, όπως οι Clifford Brown, Max Roach, Bud Powell, Thelonious Monk και Wayne Shorter. Με αφετηρία την παράδοση και τη σύγχρονη ματιά, το σχήμα αναδεικνύει τη δημιουργική συνομιλία και τον αυτοσχεδιασμό ως πυρήνα της ζωντανής τζαζ εμπειρίας.

Μουσικοί Σεραφείμ Μπέλλος ντραμς, Παυλίνα Ζήνα κοντραμπάσο, Σάββας Μάζης πιάνο, Κωνσταντίνος Νικογιάννης τρομπέτα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

12 Ιουλίου

Krista Papista

Heartmode

Το Heartmodeείναι μια site-specific performance που εκτυλίσσεται ως ψυχοακουστικό πείραμα, συνδυάζοντας αποσπάσματα από το νέο της άλμπουμ Euro Divas με τελετουργικά και πνευστά όργανα. Η Κρίστα Παπίστα, καλλιτέχνις, μουσική παραγωγός και performer με έδρα το Βερολίνο, διερευνά τις συνδέσεις ανάμεσα στις σύγχρονες εκφάνσεις της κυπριακής, λεβαντίνικης και βαλκανικής μουσικής και τελετουργίας, συνθέτοντας ένα υβρίδιο μεσογειακού μυστικισμού, experimental EDM και τσιφτετελιού. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της διεθνώς σε χώρους και φεστιβάλ όπως τα Schinkel Pavillon, Boiler Room, Fusion Festival και Art Explora

Σύλληψη – Μουσική – Performance Κρίστα Παπίστα • Μουσικοί Μαρία Σουλτάνη φλάουτο, Βίκυ Αποστολοπούλου γαλλικό κόρνο

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

18 Ιουλίου

George Kontrafouris Baby Trio

Το George Kontrafouris Baby Trio, που δημιούργησε ο Γιώργος Κοντραφούρης το 2008, λειτουργεί ως σταθερό πεδίο συνάντησης με νεότερους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής. Με αφετηρία τον αυθορμητισμό, την ανανέωση και τη ζωντανή αλληλεπίδραση, το σχήμα έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη διαδρομή του Κοντραφούρη. Στην τρέχουσα σύνθεσή του, ο ίδιος συμπράττει με τον Δημήτρη Κασσαβέτη στην κιθάρα και τον Χένρι Τσουκούμα Ονούτσακς στα τύμπανα, σε ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές.

Μουσικοί Γιώργος Κοντραφούρης hammond, Δημήτρης Κασσαβέτης κιθάρα, Henry Chukuma Onuchucks τύμπανα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

20 Ιουλίου

Nikkolas Dashy DJ set

Ο Nikkolas Dashy είναι DJ, παραγωγός και πολυοργανίστας από την Αθήνα. Με αφετηρία το πιάνο και τη μακρόχρονη ενασχόλησή του με την κιθάρα και το μπουζούκι, έχει διαμορφώσει μια προσωπική κατεύθυνση στην ηλεκτρονική μουσική, κινούμενος ανάμεσα στη house και τα tech grooves, με afrohouse αποχρώσεις και μεσογειακές αναφορές. Μέσα από το πρότζεκτ A Random Dash, μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε μια ανοιχτή, ζωντανή εμπειρία που δοκιμάζει διαρκώς τη σχέση μουσικού και κοινού.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

22 Ιουλίου

Βillie Kark

Η Billie Kark παρουσιάζει στο Φεστιβάλ Αθηνών μια δυναμική συναυλία που συνδυάζει τον ηλεκτρονικό ήχο με παραδοσιακές επιρροές, διαμορφώνοντας ένα ζωντανό και πολυδιάστατο ηχητικό τοπίο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κομμάτια από τον νέο και τον προηγούμενο δίσκο της, καθώς και ευφάνταστες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών. Η μουσική της κινείται ανάμεσα σε ατμοσφαιρικές στιγμές και πιο χορευτικές εξάρσεις. Στη σκηνή τη συνοδεύει ο Αλέξης Στενάκης στο κλαρινέτο, προσθέτοντας μια ξεχωριστή και απρόσμενη χροιά στο σύνολο.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 – ΠΛΑΤΕΙΑ

27 Ιουλίου

Πάρτι λήξης – Πανηγύρι

Κιντέρια

Τα Κιντέρια είναι μουσικό σχήμα ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με έδρα την Αθήνα. Με βασικό άξονα το γλέντι και τη ζωντανή σχέση μουσικής και χορού, παίζουν και τραγουδούν παραδοσιακά κομμάτια από την Ήπειρο έως τη Θράκη και από τη Μακεδονία έως τα Δωδεκάνησα. Η προσέγγισή τους στηρίζεται στον σεβασμό προς την ελληνική παραδοσιακή μουσική και στην αναβίωση της τελετουργίας του γλεντιού στη σύγχρονη εποχή. Η ονομασία τους παραπέμπει στο τουρκικό keder, δηλαδή τη θλίψη και τον καημό, έναν από τους σταθερούς άξονες της δημοτικής στιχουργίας.

Μουσικοί Μυρσίνη Ποντικοπούλου Βενιέρη βιολί, Βαγγέλης Παππάς κλαρίνο, Γιώργος Χριστοδούλου λαούτο, φωνή, Ανδρέας Δρακόπουλος κρουστά

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr και more.com