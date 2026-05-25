Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 25/5 η κίνηση στους οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική Οδό.

Η εικόνα στον Κηφισό είναι επιβαρυμένη κυρίως στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, όπου και καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και πολύ χαμηλές ταχύτητες. Παράλληλα, α;υξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως κοντά στους κόμβους Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Την ίδια στιγμή καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα προς Παλαιό Φάληρο και Πειραιά, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 25, 2026

