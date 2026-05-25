Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε σήμερα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολά ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 5% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο την προσμονή πως θα υπογραφτεί συμφωνία των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες πως αυτό θα γίνει άμεσα.

Περί τις 02:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 5,14%, στα 98,22 δολάρια, ενώ αυτή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατά 5,21%, στα 91,57 δολάρια.