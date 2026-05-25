Την αγαπημένη του φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, αποχαιρέτησε μέσα από το προφίλ του στο Instagram ο Χάρης Σιανίδης.

Η γνωστή πρώην γυμνάστρια και σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μια γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

Γωγούλα μου αγαπημένη,

πού πας και μ’ αφήνεις μόνο μου…

Ήμασταν πάντα μαζί,ένα…χέρι χέρι παντού.Ακόμα κι όταν άλλαξαν οι ζωές μας,εμείς οι δυο πάντα μαζί.

Γωγώ και Χάρης.

«Μονόχνοτοι»,όπως έλεγες…

26 ολόκληρα χρόνια…

Στην αρχή ήσουν για μένα το είδωλο,το πάθος,το απόλυτο σύμβολο.

Μετά έγινες η φίλη που μου άλλαξε τη ζωή.

Κι ύστερα η γυναίκα πρότυπο,η μαμά της Βίκτωριας, η μαχήτρια,η πηγαία δύναμη…

Ο ορισμός της υπομονής,της επιμονής και της ζωής.

Βοήθησες αθόρυβα τόσο κόσμο που πάλευε,δίνοντάς του το αστείρευτο κουράγιο σου για ζωή και ελπίδα …

Πού μ’ αφήνεις,Γωγώ μου;

Μου είχες πει ότι εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί…

Ότι δεν θα μ’ αφήσεις ποτέ…ότι θα με προστάτευες για πάντα…

Εγώ λύγισα τον τελευταίο χρόνο.

Εσύ δεν λύγισες ποτέ… ποτέ…

Η οικογένειά σου,αυτά τα τελευταία δύσκολα 4 χρόνια,στάθηκε πρότυπο αγάπης και αφοσίωσης.

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Γωγούλα μου…

Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο χωρίς εσένα…

Εμείς δεν θα χαθούμε ποτέ.

Σ’ αγαπώ.

Καλό ταξίδι στις αιώνιες θάλασσες που τόσο λάτρευες…

Η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα

Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ.