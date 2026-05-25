Ο Κέιλεμπ Σόμο, frontman του ροκ συγκροτήματος Beartooth, αποκάλυψε δημόσια ότι είναι γκέι, έπειτα από περισσότερα από 14 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Φλερ Σόμο.

Ο 33χρονος μουσικός, όπως αναφέρει η New York Post, έκανε την προσωπική αποκάλυψη μέσω ανάρτησης στο Instagram το Σάββατο, εξηγώντας ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει ανοιχτά λόγω των πρόσφατων εικασιών γύρω από την προσωπική του ζωή.

— New York Post (@nypost) May 24, 2026

«Υπήρξαν πολλές εικασίες γύρω από την προσωπική μου ζωή τελευταία και νιώθω την ανάγκη να ξεκαθαρίσω τα πράγματα πριν αυτό επηρεάσει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους που αγαπώ», έγραψε. Στη συνέχεια, ο Κέιλεμπ Σόμο ανέφερε: «Είμαι ένας περήφανος γκέι άνδρας. Αυτό είναι κάτι που επεξεργάζομαι και με το οποίο παλεύω στη ζωή μου εδώ και αρκετό καιρό».

Ο πρώην τραγουδιστής των «Attack Attack!» μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας ότι η καταπίεση του σεξουαλικού του προσανατολισμού υπήρξε επώδυνη διαδικασία. Όπως παραδέχθηκε, αισθάνεται «ντροπή» που δεν επέτρεψε στον εαυτό του να αντιμετωπίσει νωρίτερα τα βαθύτερα αίτια των συναισθημάτων του.

«Πέρασα μια δεκαετία θάβοντας συναισθήματα με το αλκοόλ και, ειλικρινά, όταν αποφάσισα να το αφήσω και να επικεντρωθώ στο να εξερευνήσω γιατί ένιωθα έτσι για τόσο καιρό, αυτό με οδήγησε απευθείας στο να συμφιλιωθώ με τη σεξουαλικότητά μου», σημείωσε.

Ο Κέιλεμπ Σόμο πρόσθεσε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του να φτάσει κάποτε στην αγάπη προς τον εαυτό του. Παράλληλα, ο μουσικός αποκάλυψε ότι έχει δεσμευτεί να εκφραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια στο επερχόμενο άλμπουμ του, τόσο μέσα από τη μουσική και τους στίχους όσο και μέσα από την εικόνα που θα παρουσιάσει στο κοινό. «Θα κάνω μόνο ό,τι με κάνει ευτυχισμένο στο βαθύτερο επίπεδο και ό,τι αποτελεί την πιο ειλικρινή απεικόνιση του ποιος είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Κέιλεμπ Σόμο ευχαρίστησε όσους του έχουν δείξει αγάπη και στήριξη, ενώ έστειλε μήνυμα σε όσους δυσκολεύονται να αποδεχτούν τον εαυτό τους. «Δώστε στον εαυτό σας επιείκεια. Δώστε στον εαυτό σας υπομονή. Να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας», έγραψε, προσθέτοντας πως η καταπίεση τέτοιων συναισθημάτων πληγώνει τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και τους γύρω του.

Η αντίδραση της Φλερ Σόμο

Η Φλερ Σόμο τοποθετήθηκε επίσης δημόσια μέσω Instagram, περιγράφοντας τους τελευταίους μήνες ως μια «πολύ αποπροσανατολιστική και επώδυνη περίοδο» για την ίδια και τον σύζυγό της.

Η 41χρονη συμπαρουσιάστρια του podcast «My Top 5» τόνισε ότι, παρά τον πόνο της, εξακολουθεί να θέλει να αγαπά, να προστατεύει και να στηρίζει τον Κέιλεμπ. «Πάντα θα θέλω να αγαπώ, να προστατεύω και να στηρίζω τον Κέιλεμπ. Όλα αυτά τα χρόνια νοιαζόμουν για την ευημερία του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο», έγραψε.

Η Φλερ Σόμο ανέφερε ότι έβλεπε τη σύγχυση και τον πόνο που βίωνε ο σύζυγός της, χωρίς όμως να γνωρίζει πώς μπορούσε να τον βοηθήσει. Παράλληλα, μίλησε για τη δική της εσωτερική σύγκρουση, καθώς προσπαθούσε να τον στηρίξει ενώ η ίδια ένιωθε πως χάνει τη ζωή που είχαν χτίσει μαζί. «Μπορείς να αγαπάς και να στηρίζεις τον άνθρωπό σου στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής του, ενώ ταυτόχρονα να είσαι εντελώς διαλυμένος και να χάνεις τον εαυτό σου», σημείωσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι, παρά το τέλος της σχέσης τους, δεν αμφισβητεί την κοινή τους ιστορία. «Η ιστορία μας ήταν όμορφη. Και τώρα τελείωσε», έγραψε, σημειώνοντας ότι τα 14 χρόνια γάμου τους ήταν γεμάτα χαρά, περιπέτεια και αγάπη.

Η Φλερ και ο Κέιλεμπ Σόμο παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2012 και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.