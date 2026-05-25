BEAST

Μήπως τα παραφουσκώνουν;

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω σήμερα από όσα λέγονται στη ΝΔ μετά την ψηφοφορία της περασμένης Παρασκευής στη Βουλή όπου απορρίφθηκε η πρόταση για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, μια ακόμα, για τις υποκλοπές. Κάποιοι θεωρούν πως η κατάσταση στο εσωτερικό της ΝΔ είναι πιεστική όσο ρίχνει πυρά ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, με τον δεύτερο να κάνει ολομέτωπη επίθεση την Παρασκευή στον πρωθυπουργό. Έχω την αίσθηση πως τα παραφουσκώνουν. Και μπορεί ο Σαμαράς να είναι διαγραμμένος αλλά δικοί του άνθρωποι παραμένουν στη ΝΔ, αναμένοντας όμως το σήμα του για το νέο κόμμα.

Νέα παρέμβαση Καραμανλή

Και επειδή αναφέρθηκα στον Κ. Καραμανλή, να σημειώσω τη νέα του εμφάνιση -τόσες πολλές τους τελευταίους 18 μήνες δεν έκανε από το 2009 που παραιτήθηκε από την ηγεσία της ΝΔ- το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από το Θησείο όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το κόμμα του, ο Καραμανλής θα μιλήσει για την εξωτερική πολιτική στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με το όνομα «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη, Το Δίκαιο της Ισχύος». Μάλιστα, στο ίδιο πάνελ θα είναι και πρώην διπλωματικός σύμβουλος του Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης, ο οποίος είναι μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ, ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ΕΚΠΑ και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής, καθώς και η Λένα Αργύρη, ανταποκρίτρια της Καθημερινής και της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον και τον Λευκό Οίκο. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πει πολλά και αιχμηρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Οι μετρήσεις και το δίλημμα Σαμαρά

Και να πάω στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά και να σημειώσω ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει εάν θα κάνει ή όχι το κόμμα, ανεξάρτητα τι λέγεται και τι γράφεται και τι μεταδίδεται από ανθρώπους του. Αυτό που ξέρει η στήλη σίγουρα, είναι ότι εάν θέλει, το κόμμα θα είναι έτοιμο τη στιγμή που θα το υπολογίζει, καθώς σε όλη την Ελλάδα έχει αναπτύξει μέτωπο. Όμως ο ίδιος δεν έχει πειστεί ότι πρέπει να το ανακοινώσει τώρα και αμφιταλαντεύεται εάν θα κάνει το βήμα, τώρα που το έκανε η Μαρία Καρυστιανού και το κάνει αύριο βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Έμαθα ότι έχει εισηγήσεις να το ανακοινώσει έως τις 10-15 Ιουνίου και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα εξακολουθήσουν τα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως έκανε και την Παρασκευή στη Βουλή, όπου του απάντησε ο Μάκης Βορίδης, κατηγορώντας τον για απολύτως μηδενιστική κριτική και αυτή θα είναι η κεντρική κυβερνητική γραμμή. Να σημειώσω κάτι που είναι σημαντικό και το έχω μάθει από τρεις διαφορετικές πηγές. Ο Σαμαράς δεν έχει καλές μετρήσεις στα χέρια του. Κάποιες, μάλιστα, τον δίνουν στο όριο εισόδου στη Βουλή.

Αλλαγή κλίματος και 13ος μισθός

Και να πάω τώρα στην κυβέρνηση και στα όσα σχεδιάζουν ενόψει και ΔΕΘ. Στο οικονομικό επιτελείο και στο Μέγαρο Μαξίμου είναι προχωρημένη, όπως μου είπε πολύ καλή πηγή, η συζήτηση για την επιστροφή του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Μάλιστα μου επισημάνθηκε ότι μετρήθηκε και το δημοσιονομικό κόστος για μια οριζόντια καταβολή ποσού έως 1.000 ευρώ τα Χριστούγεννα, όπου έχουμε πολλές γιορτές και αυτά τα χρήματα θα περάσουν στην πραγματική οικονομία που σημαίνει και αύξηση εσόδων από ΦΠΑ, κλπ. Όμως είναι και ένα μέτρο που θα αξιοποιηθεί από τον πρωθυπουργό στην προσπάθειά του να αλλάξει περαιτέρω το κλίμα, καθώς πλέον είμαστε στην προεκλογική χρονιά, ανεξάρτητα του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών.

Προβληματισμός για Κοβέσι

Και να σας πάω τώρα στην Λάουρα Κοβέσι για την οποία υπάρχει σκεπτικισμός στην κυβέρνηση. Ο λόγος η ανακοίνωση που εξέδωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και οι επιστολές που απέστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για τη νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία επισπεύδονται οι ποινικές διαδικασίες, όταν εμπλέκονται ποινικά, πολιτικά πρόσωπα. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Δικαιοσύνης κυρίαρχη είναι η άποψη, που ενισχύεται και από τα επιχειρήματα έγκριτων νομικών και δικαστικών, ότι είναι σωστή η ρύθμιση. Γιατί αντιδρά η Κοβέσι; Επειδή, στη νέα ρύθμιση η ανάκριση για τέτοιες υποθέσεις με πολιτικά πρόσωπα, κυρίως βουλευτές για τους οποίους αίρεται η ασυλία, ανατέθηκε στο εξής όχι σε απλό ανακριτή του πρωτοδικείου όπως ίσχυε μέχρι τώρα και ισχύει γενικά για κάθε πολίτη, αλλά σε εφέτη ανακριτή. Τι σημαίνει αυτό; Ανατίθεται σε δικαστή κατά τεκμήριο εμπειρότερο, ο οποίος επιλέγεται με την ψήφο των συναδέλφων του, δηλαδή στην Αθήνα ψηφίζουν για την επιλογή του περί τους 180 και πλέον δικαστές και άρα δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από οποιονδήποτε. Η Κοβέσι, η οποία έχει κουράσει πολύ με τη στάση της κατά ορισμένους υπουργούς, θεωρεί ότι παρά τις αλλαγές, το ποινικό μας σύστημα διαθέτει ακόμα -αν δεν αναθεωρηθεί το σύνταγμα- προστατευτικές διατάξεις για τα πολιτικά πρόσωπα.

Νέο σημείο τριβής με Κοβέσι

Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι νέο σημείο τριβής με την Λ. Κοβέσι αναμένεται να είναι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Μόλις καθαρογραφεί, βέβαια, με την οποία ανανεώθηκε η θητεία τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στο κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας μόνον για δύο χρόνια, ενώ η Ρουμάνα αξιωματούχος είχε προβεί σε ανανέωση πενταετίας.

Νέες δημοσκοπήσεις για τα νέα κόμματα

Η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο βράδυ, όπως έγινε και με το κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού δημιουργεί και νέα δημοσκοπικά δεδομένα. Τα κόμματα θα μετρηθούν στις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα κανονικά με ότι αυτό σημαίνει. Μου είπε όμως έμπειρος πολιτικός αναλυτής που συνεργάζεται με εταιρείες μετρήσεων, ότι θα πρέπει να περιμένουν, όχι την πρώτη, αλλά σίγουρα τη δεύτερη και μάλλον την τρίτη μέτρηση έως τα μέσα Ιουλίου για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την απήχηση και τη δυναμική των νέων κομμάτων.

Το κάλεσμα και γυναίκα εκπρόσωπος

Μαθαίνω επικρατεί οργασμός στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την συγκέντρωση στο Θησείο αύριο το βράδυ. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών», γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί». Με αυτό το σύνθημα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δώσει όχι μόνο το πολιτικό στίγμα της επόμενης περιόδου, αλλά και να σηματοδοτήσει την απαρχή ενός νέου πολιτικού κύκλου. Ένας κύκλος που, σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο υπό διαμόρφωση εγχείρημα, φιλοδοξεί να εκφράσει κοινωνικές δυνάμεις, πολίτες που απομακρύνθηκαν από την πολιτική, αλλά και ένα ευρύτερο αίτημα ανανέωσης στον προοδευτικό χώρο. Σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κλιμάκωση των δημόσιων παρεμβάσεων. Περιοδείες, ανοιχτές συζητήσεις, θεματικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια προσπάθεια το νέο κόμμα να αποκτήσει άμεση επαφή με την κοινωνία πριν ακόμη ολοκληρωθεί η οργανωτική του συγκρότηση. Ο οδικός χάρτης της επόμενης ημέρας δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα υπάρξουν και νέα πρόσωπα, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου που θα οριστεί εκπρόσωπος Τύπου, πλαισιωμένη από πρόσωπα – έκπληξη.

Οι ομόκεντροι κύκλοι του Τσίπρα

Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται αύριο βράδυ και το μεγάλο στοίχημα του νέου φορέα δεν είναι μόνο πολιτικό αλλά κυρίως οργανωτικό, καθώς το σχέδιο που επεξεργάζονται στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού βασίζεται στο μοντέλο του «υβριδικού κόμματος». Ένα σχήμα δηλαδή που θα συνδυάζει φυσική παρουσία, θεματικούς κύκλους και ισχυρή ψηφιακή λειτουργία. Τον βασικό συντονισμό της προσπάθειας έχει αναλάβει ο Γιώργος Βασιλειάδης, ενώ στον αρχικό πυρήνα συμμετέχουν οι Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Τζένη Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζωνίτης. Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στον τρόπο που στήνονται ήδη οι πρώτοι «ομόκεντροι κύκλοι» σε όλη τη χώρα, όχι μόνο με γεωγραφικά αλλά και με θεματικά χαρακτηριστικά. Παιδεία, Υγεία, Περιβάλλον και Οικονομία αποκτούν ξεχωριστές ομάδες παρέμβασης, με την ψηφιακή πλατφόρμα να θεωρείται η «καρδιά» του νέου υβριδικού μοντέλου. Μέσα από online συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες, το επιτελείο του νέου φορέα φιλοδοξεί να δώσει εικόνα ενός πιο ανοιχτού και συμμετοχικού κόμματος.

Η πρόταση του Τσίπρα στον Χειλάκη

H σχέση του Αιμίλιου Χειλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα είναι γνωστή. Ξεκίνησε το 2025 όταν ο ηθοποιός ανέλαβε να αφηγηθεί το audio book της Ιθάκης ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο στούντιο για να ακούσει πρώτη φορά τη «φωνή» του. Η συνέχεια δόθηκε έξι μήνες μετά όταν ο Αιμίλιος Χειλάκης σε τηλεοπτική εκπομπή τοποθετήθηκε ξεκάθαρα, λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί και ξέρει τι να προσφέρει μέσα σε ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό περιβάλλον. Το κερασάκι βέβαια στην τούρτα ήταν η υπεράσπιση μία από τις πιο επίμαχες ατάκες του πρώην πρωθυπουργού, εκείνη του «έπρεπε να κλείσω της τράπεζες την επομένη των εκλογών του 2025». Και μέσα σε όλα αυτά και την ώρα που το ρεπορτάζ τρέχει η στήλη έχει άλλη μία είδηση που αφορά το νέο πολιτικό φορέα του Τσίπρα. Την παρασκευή που μας πέρασε σας ενημερώσαμε για την γνωστή επικοινωνιολογό και πολιτική αναλύτρια που έχει αναλάβει το media training του νέου πολιτικού φορέα και σήμερα σας λέω ότι ο γνωστός ηθοποιός που σας προανέφερα πιο πάνω θα είναι υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα στην Ά Αθηνών με τον Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζω ότι η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι και είναι στα χέρια του Αιμίλιου Χειλάκη το τι θα αποφασίσει.

Στο Τζένη Τζένη η Δούρου

Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για να παρακολουθήσει την μουσικοθεατρική παράσταση Τζένη Τζένη βρέθηκε χθες το βράδυ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου η οποία συνομιλούσε με τον Νίκο Μουρατίδη στο φουαγιέ για ποιο θέμα λέτε; Μα για τον Αλέξη Τσίπρα καθώς μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος αύριο Τρίτη στο θησείο. Ρωτούσε ο Μουρατίδης για τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου με τη Δούρου να κουνάει το κεφάλι χωρίς να δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις. Στην ίδια παράσταση είδα επίσης την Αγγελική Νικολούλη και την τραγουδίστρια Μελίνα Τανάγρη με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη καθώς ξύπνησαν αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια όλων.

Το συνέδριο του Newsbeast για την ηγεσία με μια σημαντική καινοτομία

Η εβδομάδα που ξεκίνησε, είναι η εβδομάδα του συνέδριο του Newsbeast με θέμα «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο». Πότε; Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026. Πού; Στο ξενοδοχείο The Ilisian – πρώην Χίλτον. Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και η ελληνική οικονομία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμες προκλήσεις, το Newsbeast μέσω ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα. Σε μια εποχή συνεχών ανατροπών, η σημαντική καινοτομία του συνεδρίου είναι η μορφή με την οποία θα αναπτυχθεί ο διάλογος στη σκηνή. Όλοι οι ομιλητές θα συμμετάσχουν σε one to one συνεντεύξεις με έμπειρους δημοσιογράφους, δίνοντας στη συζήτηση μεγαλύτερη αμεσότητα, ουσία και βάθος. Ένα πιο ζωντανό, δημιουργικό και στοχευμένο περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων.

Προσωπικότητες από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο

Από τον πολιτικό κόσμο, στο συνέδριο θα δώσουν το παρών η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νοτίου Τομέα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, καθώς και η Έφη Αχτσιόγλου, εργατολόγος, πρώην Υπουργός Εργασίας και Βουλευτής. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η παρουσία του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ, ο οποίος θα τιμηθεί για την πολυετή συμβολή του στο ελληνικό επιχειρείν. Παράλληλα, θα συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση για την επιχειρηματικότητα, την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας και τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Τις απόψεις τους και τις ιδέες τους θα μοιραστούν επί της σκηνής ο Νίκος Σαλακάς, Chief of Corporate Center & General Counsel της Alpha Bank, η Πέπη Σταμάτη, Chief People & Corporate Affairs Officer της AEGEAN, η Ιωάννα Δρέττα, CEO της Reds – Όμιλος Ελλάκτωρ, Πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Πρόεδρος της Marketing Greece, η Μαρίνα Κουταρέλλη, CEO της Communication Lab, ο Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, Διοικητής του e-ΕΦΚΑ, η Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, η Αλεξάνδρα Πάλλη, Πρόεδρος του CSR Hellas, ο Ηλίας Γαληνός, Founder & Partner Consultant / Coach της The Flow Partners, η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RSM International και Chairperson του European Regional Council της RSM, ο Κωνσταντίνος Πάζαλος, Co-founder και CEO της ODYX, η Γιώτα Δούκα, Managing Director Lisis-Stegis, o Αμβρόσιος Κάρδαρης, Head of CX & Omnichannel Services. Την έρευνα θα παρουσιάσει η Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals & Enterprise HR Services, Randstad Hellas και θα την αναλύσει μαζί με τον Κωστή Καπόπουλο, Co-Founder της W2 Strategy.

Παρεμβάσεις και ζωντανοί διάλογοι

Ο Δημήτρης Μιχόπουλος, ως ο Conference Thought Igniter, θα παρεμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, μαζί με τον Διευθυντή του Newsbeast, Βίκτωρα Μοντζέλλι, συνδέοντας τις επιμέρους συζητήσεις με τα μεγάλα ερωτήματα που διαμορφώνουν το μέλλον της ηγεσίας και της εργασίας. Μέσα από τη διεθνή εμπειρία του στη διαχείριση κρίσεων και στο mentoring ηγετών παγκόσμιας επιρροής ο Δ. Μιχόπουλος θα αναδείξει με διορατικότητα και βάθος τις προκλήσεις που γεννιούνται εκεί όπου η τεχνολογία, η ανθρώπινη κρίση και η ευθύνη της ηγεσίας συναντώνται. Έμπειροι δημοσιογράφοι θα συντονίσουν τις συζητήσεις στη σκηνή του The Ilisian. Σία Κοσιώνη, Νίκος Φιλιππίδης, Χρήστος Κώνστας, Αλεξία Τασούλη, Γιώργος Λαμπίρης, Χάρης Ντιγριντάκης και Σάββας Γουλόπουλος θα θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς.

Μαζί και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης μια διαφορετική συζήτηση με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο δημοφιλής παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με το προσωπικό του ύφος, την αμεσότητα και τη χαρακτηριστική επικοινωνιακή του προσέγγιση, θα προσθέσει τη δική του οπτική στον διάλογο για την ηγεσία, την εργασία και τον ανθρώπινο παράγοντα. Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και δηλώστε συμμετοχή.

Ο ιδρυτής των Everest με νέα εταιρεία συμμετοχών και real estate

Πάμε τώρα στα έξω από του οίκου μας. Κίνηση στην επιχειρηματική σκακιέρα μαθαίνω ότι έκανε ο Λορέντζο Φρέρης, ο επιχειρηματίας που συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία των Everest, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σήματα στην ελληνική αγορά γρήγορης εστίασης. Ο Φρέρης δημιούργησε τη Silia Holdings & Real Estate και έδρα τη Στοά Σπυρομήλιου, στη Βουκουρεστίου, στο κέντρο της Αθήνας. Σας θυμίζω ότι η Στοά Σπυρομήλιου είναι αυτή που περνάει μέσα από το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και συνδέει τον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου με τα Attica. Ο Φρέρης έχει ήδη παρουσία εκεί με το εστιατόριο Pasaji, ενώ θυμίζω ότι έχει συμμετοχή τόσο στο καφέ Clemente της Βουκουρεστίου μαζί με τον Κώστα Κοντόπουλο της Carpo. Ταυτόχρονα όμως συμμετέχει και στην εταιρεία Πέρλες και Καρποί, η οποία διαχειρίζεται Le Cassis, το καφέ που βρίσκεται εντός των Attica. Στη συγκεκριμένη εταιρεία συμμετέχουν πλειοψηφικά ο Κώστας Κοντόπουλος της Carpo, αλλά και μέσω άλλης εταιρείας ο Φρέρης αλλά και ο Σάμι Φάις. Να σας πω εδώ ότι το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ, ποσό αρκετά υψηλό για νεοσύστατη ΙΚΕ και ενδεικτικό του μεγέθους των προθέσεων πίσω από το νέο επιχειρηματικό σχήμα. Η νέα δραστηριότητα φαίνεται να κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός τις συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, αφετέρου τα ακίνητα.

Επιστρέφουν οι Κινέζοι για ακίνητα στην Ελλάδα;

Νέο κύμα ενδιαφέροντος από Κινέζους επενδυτές φαίνεται ότι προεξοφλείται για την ελληνική αγορά κατοικίας, με φόντο τις αλλαγές που συντελούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα Golden Visa. Σύμφωνα με έκθεση της Juwai IQI, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς ομίλους στον χώρο του real estate, με έδρα τη Μαλαισία, η απόφαση της Πορτογαλίας να βάλει ουσιαστικά τέλος στο δικό της πρόγραμμα αναμένεται να στρέψει σημαντικό μέρος της ζήτησης προς την Ελλάδα. Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι οι αιτήσεις για ελληνική Golden Visa θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περισσότερο από 50%, καθώς μειώνονται πλέον οι εναλλακτικές επιλογές για επενδυτές που αναζητούν άδεια διαμονής εντός της Ζώνης Σένγκεν μέσω αγοράς ακινήτου. Σας υπενθυμίζω ότι Αγγλία και Ιρλανδία έχουν ήδη κλείσει τα αντίστοιχα προγράμματά τους, ενώ η Πορτογαλία, που για χρόνια αποτέλεσε βασικό πόλο έλξης διεθνών κεφαλαίων, αποσύρεται από τη συγκεκριμένη αγορά.

Λήδα Φουρλή για Mothercare

Σας είχα πει για την πώληση του ποσοστού που κατέχει στα Mothercare η Intracom του Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος πουλάει με υπεραξίες περιουσιακά στοιχεία, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους dealmakers στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Μην ξεχνάτε την Intralot παλιότερα, την Ιντρακάτ, την Intracom Defense. Αλλά και τον ασφαλιστικό οργανισμό που δημιούργησε και πούλησε σε πολύ λίγο διάστημα πριν λίγες μέρες, την Ευρώπη Holdings. Για τη Mothercare οι κουβέντες γίνονται με τη Λήδα Φουρλή, αδερφή του Βασίλη Φουρλή του γνωστού ομίλου, στον οποίο συμμετέχει φυσικά και η ίδια. Σας θυμίζω ότι η πλευρά Intracomκρατάει το 60% και το υπόλοιπο 40% η Βιολέττα Λάππα, εκ μέρους της παλιάς μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας πριν μπει σε αυτήν και η πλευρά Intracom. Προς υπενθύμιση δική σας, η Λήδα Φουρλή έχει ήδη δραστηριότητα στα βρεφικά και παιδικά, με την αλυσίδα ρούχων, DPAM.

Το «remake» των γραφείων της Ένωσης Εφοπλιστών

Μου είπαν άνθρωποι της αγοράς ότι μόλις πριν λίγες μέρες επαναλειτούργησαν στη νέα τους μορφή τα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην Ακτή Μιαούλη, στον Πειραιά. Τα γραφεία της Ένωσης είχαν μπει σε διαδικασία ανακαίνισης το προηγούμενο διάστημα και πρόσφατα παραδόθηκαν προς λειτουργία. Ορόσημο μάλιστα για την έναρξη λειτουργίας τους αποτελεί και η «γιορτή» της ναυτιλίας, τα Ποσειδώνια, με τη γνωστή έκθεση να σας θυμίζω ότι είναι προγραμματισμένη στο διάστημα από 1 έως και 5 Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Νέα ανοίγματα στον τουρισμό από τον ομογενή επιχειρηματία της Ουκρανίας

Ο Παντελής Μπούμπουρας ίσως να μην είναι γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Ωστόσο για μία περίοδο είχε αναπτύξει πολύ έντονα την παρουσία του στα μιντιακά πράγματα της Ελλάδα, διοργανώνοντας μάλιστα συχνά πυκνά επιχειρηματικές αποστολές στην Ουκρανία, όπου βρίσκεται η επιχειρηματική του βάση. Εκεί να σας πω ότι ο Μπούμπουρας έχει αναπτύξει ευρύτατη επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών. Ταυτόχρονα όμως ο Μπούμπουρας έχει καταγωγή από τη Λήμνο, όπου «έστηνε» ξενοδοχειακή επένδυση 170 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα είχε καταθέσει τον σχετικό φάκελο προς αδειοδότηση. Εκτός των άλλων ο Μπούμπουρας διατηρεί τον τίτλο του επίτιμου προξένου στη Γιάλτα, την πόλη-θέρετρο της Κριμαίας, γεγονός που καταδεικνύει και τη στενή του σχέση με την Ουκρανία. Τον τελευταίο καιρό και λόγω της εύθραυστης κατάστασης στην Ουκρανία κάνει κινήσεις στην Ελλάδα, τελευταία από αυτές έμαθα ότι είναι η νέα εταιρεία Παντελής και Όλγα Μπούμπουρα Α.Ε. που δημιούργησε μαζί με τη γυναίκα του, Όλγα. Να σας πω ότι ο ίδιος ανδρώθηκε δίπλα στον άλλοτε κραταιό εργολάβο, Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, της Μηχανικής, η οποία κάποτε ήταν μέσα σε όλα τα μεγάλα δημόσια έργα και πλέον έχει πτωχεύσει όπως και πολλές άλλες κατασκευαστικές της «χρυσής» εκείνης εποχής.

Αρχές ’27 η εξαγορά της Credia στη Μάλτα

Το πρώτο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν τον περασμένο Δεκέμβριο η Credia Bank, η HBCE και η HSBC Μάλτας, θα κλείσει η υπόθεση της HSBC Μάλτας για την Credia Bank, όπως μου λένε τραπεζικές πηγές. Το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση του 79,03% της τράπεζας από την Credia των Μπάκου – Καϋμενάκου – Εξάρχου θα γίνει λοιπόν το επόμενο έτος.