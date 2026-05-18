Οι 300 υπογραφές του Τσίπρα και η 27η Μαΐου

Ικανοποίηση για το πολιτικό αποτύπωμα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και το πολιτικό αποτύπωμα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, καθώς θεωρείται ότι επιβεβαιώθηκε η κυβερνητική κυριαρχία και η πολιτική συνοχή της παράταξης. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το συνέδριο έστειλε μήνυμα ενότητας, σταθερότητας και προγραμματικής συνέχειας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την πολιτική πρωτοβουλία απέναντι στην αντιπολίτευση και στις κοινωνικές πιέσεις που καταγράφονται σε επιμέρους ζητήματα της καθημερινότητας.

Εσωκομματική συσπείρωση

Σύμφωνα με την αποτίμηση του Μαξίμου, ιδιαίτερη σημασία είχαν τόσο η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και η παρουσία στελεχών από διαφορετικές κομματικές τάσεις, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη εσωκομματικής συσπείρωσης. Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι αναδείχθηκαν οι βασικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, με έμφαση στην οικονομία, τις επενδύσεις, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν επίσης ότι το συνέδριο λειτούργησε ως αφετηρία πολιτικής επανεκκίνησης, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης της κυβέρνησης με τη μεσαία τάξη και τους νεότερους ψηφοφόρους, ενόψει των επόμενων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Το ενωτικό «καρφάκι» Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε το αυτονόητο -που κατά βάση περιμένει να ακούσει η πλατιά μάζα των υποστηρικτών της ΝΔ, η οποία βαριέται τα φίλια πυρά- και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε «παιδιά πρώτα η χώρα και η παράταξη και μετά όλα τα άλλα». Το «εμείς» πριν το «εγώ» ήταν η φράση του Κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος καταχειροκροτήθηκε σε αυτή του την αποστροφή. Ένα ενωτικό «καρφί» στο συνέδριο της ΝΔ. Και με αυτόν τον τρόπο έδειξε ότι όσο και να απασχολεί η παραπολιτική τα καφέ πέριξ του Κολωνακίου, οι πολίτες ακόμα και όσοι έχουν κομματική ταυτότητα ενδιαφέρονται πρώτα για τα μεγάλα και αυτό είναι κάτι που ο Π. Μαρινάκης το έχει καταλάβει.

Η θέση που δεν υπήρχε στη δεύτερη σειρά

Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο μια επίδειξη ενότητας και καθαρού πολιτικού σχεδιασμού για το 2030 αλλά ήταν και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί η σκληρή αξιοκρατική φιλοσοφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έμαθα ότι για τον υφυπουργό Νίκο Παπαϊωάννου ο οποίος υπηρετεί ως υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα είναι και υποψήφιος στην Θεσσαλονίκη, δεν του είχαν καρέκλα στη δεύτερη σειρά όπου ήταν και οι υπουργοί και είχε κάποιον εκνευρισμό. Δεν ξέρω τελικά αν βρέθηκε καρέκλα για να κάτσει στη δεύτερη σειρά αλλά τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν αρέσουν καθόλου στον πρωθυπουργό απ’ ό,τι μαθαίνω.

Βολές Δένδια κατά πάντων

Θα σταθώ σήμερα σε κάποιες ομιλίες με ενδιαφέρον από το συνέδριο. Ο Νίκος Δένδιας με λόγο που αιφνιδίασε ακόμη και έμπειρα στελέχη της ΝΔ έδωσε πολιτικό στίγμα με έντονα εσωκομματικά χαρακτηριστικά. Ο υπουργός Άμυνας έβαλε στο τραπέζι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, επισημαίνοντας πως η κυβερνητική παράταξη έχασε πάνω από το μισό της εκλογικής της δύναμης μέσα σε έναν χρόνο. Το μήνυμα, όπως είπε, ήταν σαφές. Οι πολίτες ζητούν περισσότερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη διακυβέρνηση και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία. Η τοποθέτησή του θεωρήθηκε από πολλούς ως προειδοποίηση για τις πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης.

Οι «μισθοφόροι της εξουσίας» άναψαν φωτιές

Η πιο συζητημένη φράση της ομιλίας του Δένδια ήταν αναμφίβολα η αναφορά του στους «μισθοφόρους της εξουσίας» και στις «περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών». Με αυτή τη διατύπωση, ο υπουργός Άμυνας άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του Μεγάρου Μαξίμου και για στελέχη που, όπως υπονοεί, δεν έχουν οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η παρέμβασή του δημιούργησε έντονη κινητικότητα στους διαδρόμους του συνεδρίου, καθώς αρκετοί ερμήνευσαν τις αναφορές του ως ευθεία αμφισβήτηση του στενού πυρήνα εξουσίας γύρω από τον Μητσοτάκη.

Το μήνυμα στην κομματική βάση

Ο Ν. Δένδιας επιχείρησε να εμφανιστεί ως εκφραστής της παραδοσιακής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας. Με ιδιαίτερα φορτισμένο ύφος δήλωσε πως δεν συμβιβάζεται, δεν μεταλλάσσεται και δεν γίνεται «κακέκτυπο ξένων προτύπων». Η αποστροφή αυτή ερμηνεύτηκε ως σαφές πολιτικό μήνυμα προς όσους θεωρούν ότι η παράταξη έχει απομακρυνθεί από τις ιδεολογικές της ρίζες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αυτοκριτική είναι στοιχείο του φιλελεύθερου χώρου και ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναγνωρίζει λάθη και αστοχίες πριν τα αναδείξει η κοινωνία με σκληρό τρόπο.

Το Μαξίμου επιλέγει σιωπή απέναντι στον Δένδια

Παρά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η ομιλία Δένδια, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει για την ώρα να μην απαντήσει δημόσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα μετέτρεπε τον υπουργό Άμυνας σε κεντρικό εκφραστή της εσωκομματικής αμφισβήτησης. Έτσι, προτιμάται η τακτική της αποστασιοποίησης ώστε να μη δοθεί η εικόνα ανοιχτής σύγκρουσης στην κορυφή της παράταξης. Ωστόσο, στο παρασκήνιο αρκετοί βουλευτές αναγνώριζαν ότι η παρέμβαση Δένδια εξέφρασε προβληματισμούς που υπάρχουν εδώ και καιρό στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Το στίγμα Πιερρακάκη κατά «ναρκισσισμών»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε πιο θεσμικό τόνο, χωρίς όμως να αποφύγει τα πολιτικά μηνύματα. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για προσωπικές στρατηγικές, μικροεγωισμούς και εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, οι μεγάλες παρατάξεις νικούν όταν κοιτούν τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ως έμμεση παρέμβαση απέναντι στο κλίμα εσωκομματικής έντασης που κυριάρχησε στο συνέδριο μετά την ομιλία Δένδια.

Ο Άδωνις που δεν είναι «comme il faut»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κινήθηκε στο γνώριμο επιθετικό του ύφος, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν όλα να αντιμετωπίζονται με ήπιους τόνους. Αναφέρθηκε στην περίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, λέγοντας πως κράτησε τη χώρα όρθια στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, ενώ ζήτησε να επιστρέψουν όλοι στη μεγάλη παράταξη της Κεντροδεξιάς. Παράλληλα, άφησε αιχμές για στελέχη που, όπως είπε, αποφεύγουν να δίνουν πολιτικές μάχες. Η φράση του «δεν είμαι comme il faut» προκάλεσε χειροκροτήματα αλλά και συζητήσεις στους συνέδρους.

Οι γαλάζιες φυλές

Τρεις μέρες με εντονότατη γαλάζια δραστηριότητα στο Metropolitan Expo στο πλαίσιο του Συνεδρίου και εκτός από όσα έχετε μάθει η στήλη θα σας μεταφέρει στα άδυτα της ανώτατης κομματικής σύναξης. Μεγάλη συζήτηση έγινε στο παρασκήνιο για την ανθρωπογεωγραφία των συνέδρων. Παλιά στελέχη έλεγαν ότι πολλά ήταν τα άγνωστα άτομα, υπήρξε μεν ηλικιακή ανανέωση στους συνέδρους – παρατηρητές, ωστόσο πχ η εκπροσώπηση από την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν χαμηλή. Μικρές εσωκομματικές μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη και για τους συσχετισμούς την νέα σύνθεση της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ. Οι τάσεις ήταν συγκεκριμένες: Οι προεδρικοί από τη μία, ενώ τους δικούς τους ανθρώπους προωθούσαν και οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας και Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα υπήρχε υπουργός που κατέβασε υποψήφιους από το πολιτικό του γραφείο με την γραμμή να δίνεται από τον ίδιο για 26άτομα σε σύνολο 30 σταυρών.

«Δεν χρειάζομαι το λευκό»

Κάποιοι πλησίασαν τον πρωθυπουργό πριν ψηφίσει και του θύμιζαν σε ποιον αριθμό να βάλει σταυρό. «Για το γούρι να ψηφίσει πάλι» του είπε παλιό κομματικό στέλεχος. Μάλιστα όταν πήρε τα ψηφοδέλτια στα χέρια από την εφορευτική επιτροπή και ενώ πήγαν να του δώσουν και το λευκό απάντησε: « αυτό είναι σίγουρο ότι δεν το χρειάζομαι» και συνέχισε ευχαριστώντας τα μέλη για άρτια οργάνωση και πηγαίνοντας προς τα δεξιά, όπως είπε χαμογελώντας προς το παραβάν για να ψηφίσει.

Με τσούρμο ο Δένδιας

Κάποια στιγμή περπατώντας μεταξύ των εκατοντάδων στελεχών το Σάββατο το μεσημέρι αντιλαμβάνομαι ότι κάπου μαζεύεται πολύ κόσμος. Τρέχω να δω τι συμβαίνει. Μόλις είχε μπει στην αίθουσα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνοδευόταν από τη δική του ομάδα- υποστηρικτές. Τον σταματούσαν για selfies και χαιρετούρες αλλά και μετά την ομιλία του, την οποία οι συνεργάτες τους χαρακτήρισαν πολιτική πρόταση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης προοπτικά δεν έλειψαν τα συνθήματα υπέρ του και τα χειροκροτήματα και μάλιστα με ένταση. «Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών» και πολλοί το εξέλαβαν ως άνοιγμα στους δυσαρεστημένους βουλευτές.

«Κλειδώνει» ο Στύλιος;

Με τη σύνθεση της νέας πολιτικής επιτροπής της ΝΔ και τα επίσημα αποτελέσματα, τα οποία μέχρι αργά το βράδυ δεν είχαν βγει – αναμένεται να βγει ανακοίνωση από το κόμμα για την πρώτη συνεδρίαση με θέμα την εκλογή γραμματέα. Η πρόταση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη είναι, εδώ σας θέλω γιατί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ακουγόταν έντονα το όνομα του υφυπουργού Εσωτερικών, Βασίλη Σπανάκη, με τον ίδιο μέχρι χθες το απόγευμα να απαντά σε σχετικό ερώτημα: «Έτσι φαίνεται», ενώ άρχισαν να πληθαίνουν οι πληροφορίες και για τον βουλευτή Άρτας Γιώργο Στύλιο. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο πρόεδρος επιλέξει κοινοβουλευτικό.

Στάση στο press room

Μετά τις ομιλίες τους οι υπουργοί περνούσαν και μια βόλτα από την αίθουσα τύπου για τα γνωστά πηγαδάκια με τους δημοσιογράφους. Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρης Παπαστεργίου μεταξύ αυτών, με τη συζήτηση να περιστρέφεται στον απολογισμό του συνεδρίου, την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του πρωθυπουργού ενόψει εκλογών, τις μπηχτές Δένδια, την απουσία Καραμανλή αλλά και τους αγώνες για το Final Four. Το κλίμα ήταν πολύ καλό, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα, όπως για τη γραβάτα με σημαία και σταυρό του υπουργού Υγείας που όπως είπε δεν ήταν τυχαία η επιλογή, αφού ήθελε να συμβολίσει την ταυτότητα, την πατρίδας και τη θρησκεία.

Το πάρτι του Δημητριάδη

Στο γνωστό νεοδημοκρατικό στέκι «Il Giardino» στο Γουδί έκανε κάλεσμα η ΟΝΝΕΔ μαζί με τον πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, το Σάββατο το βράδυ μετά το συνέδριο. Το μαγαζί πλημμύρισε από κόσμο. Άπαντες πέρασαν από εκεί. Υπουργοί, βουλευτές, στελέχη, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν ιδιαιτέρως θερμά. Οι συζητήσεις θα έλεγα ότι ήταν μονοθεματικές, δηλαδή εκλογές και πάλι εκλογές. Και ο Δημητριάδης γνωρίζει πολύ καλά από εκλογικές διαδικασίες, μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που ποντάρουν στη στήριξή του γιατί ως γνωστόν το κυνήγι του σταυρού είναι δύσκολο.

Σαμαρικοί κατά Μαξίμου

Σκληρή ήταν η παρέμβαση του Δημήτρη Γιαννού, στελέχους με αναφορά στο περιβάλλον Σαμαρά. Ο ίδιος που συμμετέχει στο Ίδρυμα του πρώην πρωθυπουργού μίλησε ανοιχτά για λάθος διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού και ζήτησε απευθείας επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κλείσει το ρήγμα. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προβληματική διαχείριση σε κρίσιμες υποθέσεις όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αναφορά του ότι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής αντιμετωπίστηκαν ως «βάρος» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θεωρήθηκε ενδεικτική του βαθιού εσωκομματικού προβληματισμού που καταγράφεται πλέον δημόσια.

Η έκρηξη Πολάκη

Η αντίδραση του Παύλου Πολάκη μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκρηκτική. Ο βουλευτής Χανίων κάλεσε τα μέλη να μη φύγουν από το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν ανήκει σε καμία ηγετική ομάδα. Επιτέθηκε στην ηγεσία για «κατήφορο απαξίωσης και διάλυσης», ενώ ξεκαθάρισε ότι παραμένει μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Το κείμενό του αποτυπώνει το κλίμα βαθιάς κρίσης που επικρατεί πλέον στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

Το τηλεφώνημα που δεν έγινε

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Π. Πολάκη ελήφθη χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Η κίνηση αιφνιδίασε ακόμη και στενούς συνεργάτες της ηγεσίας, ενώ αποκαλύφθηκε ότι ο Πολάκης είχε ζητήσει επικοινωνία πριν από την ανάρτησή του για σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας. Στόχος του ήταν να υπάρξει σαφής στάση απέναντι στις συζητήσεις για νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα και στα σενάρια αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Η εσωκομματική ένταση πλέον μοιάζει ανεξέλεγκτη.

Οι 300 υπογραφές του Τσίπρα και η 27η Μαΐου

Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα όπου στις 26 του μηνός ανοίγει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο. Ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώνει και επίσημα το νέο του κόμμα, βάζοντας τέλος σε μήνες προσμονής γι’ αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Το όνομα έχει επιλεγεί ενώ θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη για να την υπογράψουν οι υποστηρικτές. Μέχρι στιγμής το σχέδιο είναι στις 27 του μηνός να καταθέσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική δήλωση του νέου πολιτικού του φορέα μαζί με 300 υπογραφές στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Διαλύεται η Νέα Αριστερά

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η κινητικότητα στη Νέα Αριστερά μετά και την ανεξαρτητοποίηση βουλευτή της την περασμένη Παρασκευή. Μου λένε ότι ίσως έχουμε και άλλες αποχωρήσεις όπως της Έφης Αχτσιόγλου και του Αλέξη Χαρίτση εντός των ημερών αλλά και του Νάσου Ηλιοπούλου. Εάν γίνουν αυτές επί της ουσίας διαλύεται η ΚΟ.

Η δίωρη επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Αν και πέρασαν λίγες ημέρες από την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αθήνα να σας αναφέρω μία ουσιαστική και ανθρώπινη κίνηση του, η οποία δεν έπαιξε ούτε σε μονόστηλο. Και δεν έπαιξε γιατί δεν ήθελε ο ίδιος να ακουστεί η να αναφερθεί η επίσκεψη του στο κέντρο Καταπολέμησης της Έμφυλης Βίας του Δήμου Αθηναίων, κάτι που για τον ίδιον ήταν απαράβατος όρος. Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω η επίσκεψη είχε κανονιστεί μία εβδομάδα πριν την παρουσία του στην Αθήνα και δεν έσπασε τα πρωτόκολλα για χάρη της ουσίας. Δεν πήγε με συνοδεία και κάθισε δύο ώρες όπου ενημερώθηκε συνοπτικά για τη δράση και την αποστολή του Κέντρου, ενώ μετά ακολούθησε γεύμα, παρουσία δύο γυναικών που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Κέντρο, έχοντας υπάρξει θύματα κακοποίησης.

Η στήλη γνωρίζει ότι ο ίδιος πήγε δώρα για τα παιδιά των κακοποιημένων γυναικών δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ζεστή και έμπρακτη στήριξη του για ένα σοβαρό κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.

«Απόβαση» της νορβηγικής Kongsberg Defense στην Ελλάδα

Iδιαίτερη κινητικότητα συνεχίζει να επικρατεί γύρω από εγχώρια αμυντική αγορά. Μαθαίνω ότι πλέον η νορβηγική Kongsberg Defence & Aerospace αποκτά πλέον επίσημη εταιρική παρουσία στην Ελλάδα. Η νέα εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία Kongsberg Defence & Aerospace Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. και διακριτικό τίτλο KDA Greece, με έδρα Κανάρη στο Κολωνάκι. Για να έχετε πιο ξεκάθαρη εικόνα τι εστί Kongsberg, αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς βραχίονες του ομίλου Kongsberg Gruppen και είναι γνωστή διεθνώς για συστήματα άμυνας και διαστήματος, αντιπλοϊκούς πυραύλους, στρατιωτικές επικοινωνίες, καθώς και συστήματα διοίκησης και ελέγχου όπλων για ναυτικές και αντιαεροπορικές εφαρμογές. Στο ιστορικό της ξεχωρίζει η ανάπτυξη του αντιπλοϊκού πυραύλου Penguin, με παραδόσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η νεοσύστατη εταιρεία στην Ελλάδα έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες εμπορικών αντιπροσώπων για χονδρική πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών, αλλά και υπηρεσίες στρατηγικής διαχείρισης, marketing, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης έργων.

Η νέα εταιρεία που «απορροφά» το ξενοδοχείο του Φάις στη Σαντορίνη

Μία νέα εταιρεία με γαλλικό αποτύπωμα έρχεται να «κουμπώσει» πάνω στην εξαγορά του ξενοδοχείου του ομίλου Φάις στο Καμάρι της Σαντορίνης. Ο λόγος για τη Santorini Hotel Invest Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο 8 εκατομμυρίων ευρώ, που σύστησαν οι νέοι ιδιοκτήτες που απέκτησαν το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό ακίνητο, ανοίγοντας και τυπικά το επόμενο κεφάλαιο για τη μονάδα στο νησί. Για φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, το ξενοδοχείο αποκτήθηκε πρόσφατα από την κοινοπραξία υπό την ηγεσία της γαλλικής Extendam και της βρετανικής Redcliffe Capital, δύο παικτών που φαίνεται να «ποντάρουν» στρατηγικά στην ελληνική φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών. Η Extendam με έδρα το Παρίσι, αποτελεί έναν από τους ισχυρούς παίκτες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, που έχει παρουσία αποκλειστικά στον ξενοδοχειακό κλάδο. Το χαρτοφυλάκιό της αριθμεί περισσότερα από 400 ξενοδοχεία σε όλη την Ευρώπη, με συνολική αξία πάνω από 5 δισ. ευρώ.

Το «επισκευαστικό» deal στην εγχώρια ναυτιλία

Επειδή όπως έχετε καταλάβει τα ναυτιλιακά αποτελούν μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες, μία ακόμα συμφωνία έγινε πράξη πριν λίγες μέρες σε αυτόν τον τομέα και πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τα ελληνικά media. Ο λόγος για τη διεύρυνση της συνεργασίας της ελληνικής ADD Marine με τη δανέζικη Hoyer VMS Group, μία κίνηση που αφορά άμεσα την ελληνόκτητη ναυτιλία. Οι δύο πλευρές συνεργάζονταν ήδη στην παροχή ναυτιλιακών λύσεων στην ελληνική αγορά. Πλέον, όμως, η συμφωνία επεκτείνεται και σε πρακτικο επίπεδο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες θα μπορούν να απευθύνονται σε έναν ενιαίο συνεργάτη για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ναυτικών μηχανών, turbochargers και κιβωτίων ταχυτήτων, αλλά και για ηλεκτρικούς κινητήρες, αυτοματισμούς και λύσεις ενεργειακής βελτιστοποίησης. Η ADD Marine θα λειτουργεί ως ο τοπικός «αντιπρόσωπος», ενώ οι εξειδικευμένες ομάδες της Hoyer VMS Group θα αναλαμβάνουν τις εργασίες πάνω στα πλοία.

Η Green Cola «πάτησε» Ιαπωνία

Μαθαίνω ότι η Green Cola πάτησε πλέον και επίσημα το κουμπί της επέκτασης στην Ιαπωνία, καθώς πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε το λανσάρισμα και η διανομή του ελληνικού αναψυκτικού στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας με την Asahi Soft Drinks, θυγατρική του ομίλου Asahi Breweries, ο οποίος το 2024 εμφάνισε τζίρο 3,93 τρισ. γιεν, δηλαδή περίπου 15,95 δισ. ευρώ. Η συνεργασία αφορά τη διανομή της Green Cola σε Ιαπωνία, Ταϊβάν και Μογγολία, ανοίγοντας για την ελληνική εταιρεία στο απαιτητική μεν αλλά και ταυτόχρονα στρατηγικής σημασίας αγορά.

Το νέο αρχηγείο της Mercedes στην Πειραιώς

Νέα σελίδα ακούω ότι ανοίγει για τη Mercedes-Benz στην ελληνική αγορά, καθώς η Lamda Star Α.Ε., επίσημος συνεργάτης της Mercedes-Benz AG, μίσθωσε ακίνητο συνολικής επιφάνειας 7.850 τ.μ. επί της λεωφόρου Πειραιώς. Κάνοντας ουσιαστικά τη μετάβαση από τον προηγούμενο χώρο που διατηρούσε στον κεντρικό δρόμο σε ένα κατά πολύ μεγαλύτερο χώρο. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μου, με σύμβουλο την Cushman & Wakefield Proprius και σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός νέου προορισμού για τη γερμανική μάρκα στην Ελλάδα.

Έρχεται ηλεκτρονικό «φακέλωμα» για ενοικιαστές

Όπως άκουσα, η κυβέρνηση προχωράει διαδικασίες προκειμένου να υπάρχει βαθμολογία των ενοικιαστών κατοικιών, με βάση το χρηματοοικονομικό τους προφίλ. Ουσιαστικά, το Δημόσιο θα μπορεί να συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη φερεγγυότητα του μισθωτή από τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εφορία. Και χωρίς να τα εκθέτει σε δημόσια θέα, θα δημιουργείται μία βαθμολογία, η οποία ουσιαστικά θα είναι διαθέσιμη στους ιδιοκτήτες ακινήτων κατόπιν έγκρισης του υποψήφιου ενοικιαστή. Όσο ψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο περισσότερο διασφαλισμένος ο ιδιοκτήτης και ταυτόχρονα η υψηλή βαθμολογία θα αποτελεί και διαπραγματευτικό ατού για τους ενοικιαστές, οι οποίοι θα είναι περιζήτητοι λόγω της ασφάλειας που θα προσφέρουν, κάτι που θα τους δίνει τη δυνατότητα να ζητήσουν καλύτερη τιμή στο ενοίκιο.