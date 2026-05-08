BEAST

Δεν έγινε Κούγκι

Καλημέρα σε όλους. Και νομίζω καλή μέρα είναι και για το Μέγαρο Μαξίμου με όσα άκουσα χθες το βράδυ από υπουργούς και τακτικούς συνομιλητές του πρωθυπουργού. Εξάλλου ακόμα και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε, ότι άλλα περίμεναν πολλοί και άλλα έγιναν. Η επιθυμία πολλών να γίνει Κούγκι η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν επιβεβαιώθηκε και στο πρωθυπουργικό επιτελείο ηρέμησαν, έχοντας πλέον το βλέμμα τους την επόμενη εβδομάδα στο συνέδριο του κόμματος.

Η μπλόφα του Μαξίμου

Πώς προέκυψε αυτή η κατάσταση χθες; Θα σας αποκαλύψω ότι συνομιλητές του πρωθυπουργού διέρρευσαν μέχρι και ημερομηνίες για το φθινόπωρο σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής πιθανά των εκλογών. Ουσιαστικά έφτιαξαν κλίμα ότι η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε εκλογές αρχές του φθινοπώρου και άρα μην ανοίγεται μέτωπα με επιθέσεις και κριτική. Και φαίνεται ότι αυτό έπιασε και δεν είχαμε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.

Τα τηλεφωνήματα Κυριάκου

Επίσης έμαθα ότι έπαιξε ρόλο και η κινητικότητα που επέδειξε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός με τηλεφωνήματα και οι επαφές και επικοινωνίες μερικών υπουργών που ανέλαβαν να μιλήσουν με βουλευτές για να τους καλμάρουν. Μάλιστα έμαθα ότι ακούστηκε ως επιχείρημα ακόμα, πέρα από το ότι έρχονται πρόωρες εκλογές, ότι μπορεί να γίνει και ένας μικρός ανασχηματισμός ενόψει της κάλπης, με εκλογικό χαρακτήρα. Και οι περισσότεροι πείστηκαν, αν και έξω από την αίθουσα έλεγαν τα ίδια και χειρότερα.

Οι μαζώξεις των βουλευτών

Πάντως οι βουλευτές συνέχισαν μετά την συνεδρίαση της ΚΟ τις συζητήσεις σε διάφορες συνάξεις. Όπως έμαθε η στήλη έγιναν τουλάχιστον τρεις μεγάλες μαζώξεις για φαγητό. Και το μενού ήταν η ΚΟ, η επόμενη μέρα στη ΝΔ, η απουσία Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο, ποιος θα γίνει γραμματέας, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και άλλα.

Η απουσία Δένδια και η χολή Άδωνι

Ένα πρόσωπο σχολιάστηκε με αρνητικό πρόσημο από ορισμένους και αφορούσε τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια. Η απουσία του για μια ακόμη φορά από συνεδρίαση, απουσίαζε και από κρίσιμες συζητήσεις στη Βουλή, δεν πέρασε απαρατήρητη και τον κάρφωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μάλιστα μου είπε καλή πηγή ότι ο υπουργός Υγείας το έκανε συνειδητά θέλοντας να δείξει και προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι αυτός μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα την κυβερνητική γραμμή και την ίδια στιγμή να μπετονάρει το σκληρό δεξιό του ακροατήριο που θέλει μετωπική σύγκρουση με την αντιπολίτευση και όχι μετριοπάθεια.

Οι συζητήσεις για εκλογές

Και επειδή σας ανέφερα και την μπλόφα για τις εκλογές, να αποκαλύψω ότι ο πρωθυπουργός έκανε τις τελευταίες ημέρες και μερικά τηλεφωνήματα σε υπουργούς για να συζητήσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Δεν άνοιξε τα χαρτιά του όπως έμαθα, αλλά ρωτούσε πως βλέπουν το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες νωρίτερα. Πάντως απόψεις δεν έχει αλλάξει.

Τα ντεσού στα πηγαδάκια

Πάντως, η χθεσινή εξάωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είχε σπόντες, καρφιά και υπουργούς -αλλά και εξωκοινοβουλευτικούς- να μπαίνουν στο κάδρο, ωστόσο το γενικό κλίμα παρέμεινε «βούτυρο». Το πραγματικό ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, βρισκόταν αλλού. Στα πηγαδάκια που στήθηκαν φυσικά και επόμενα μετά από μια τόσο πολύωρη διαδικασία. Στο καφενείο της Βουλής, λοιπόν, στήθηκε τραπέζι με πρωταγωνιστή τον Μάκη Βορίδη. Όπως γίνεται τον τελευταίο καιρό, τον πρώην υπουργό άκουγε με προσοχή η Σέβη Βολουδάκη, ενώ στην ίδια παρέα διέκρινα τον Χρήστο Κέλλα καθώς και τον Γιώργο Βρεττάκο. Σε κάποια στιγμή, έκανε το πέρασμά του και ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος δέχτηκε τα θερμά συγχαρητήρια του Βορίδη για την άψογη διεξαγωγή της συζήτησης. Η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, οδηγήθηκε γρήγορα στο όνομα που τον τελευταίο καιρό κυριαρχεί στις κουβέντες της γαλάζιας παράταξης, εκείνο της Ευρωπαία Εισαγγελέας. «Δεν θα μας καθορίσει τη σχέση μας με τους πολίτες η κυρία Κοβέσι», είπε με το γνωστό του ύφος στους συνομιλητές του ο βουλευτής της Ανατολικής Αττικής, και απ’ ό,τι κατάλαβα συμφώνησαν όλοι. Εκείνο, ωστόσο, που φάνηκε να απασχολεί περισσότερο τον Κέλλα ήταν το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται σταθερά πάνω από τη Βουλή. Αν θα οδηγηθούμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Η απάντηση του Βορίδη ήρθε ορθή κοφτή – με τη χαρακτηριστική του οικονομία λέξεων: «Μπορεί». Μία λέξη μόλις, που όμως ήταν αρκετή για να αφήσει ανοιχτές όλα τα σενάρια. Κρατάω για το τέλος, ότι «τα είπε ωραία ο Φώτης μέσα» εννοώντας τον Φώντα Μπαραλιάκο, βουλευτή Πιερίας και έναν εκ των πέντε που άσκησαν κριτική με επιστολή τους, για το επιτελικό κράτος.

Τη θέση του γραμματέα της ΝΔ δεν θα την καλύψει η Ζαχαράκη

Δεν γνωρίζω ποιον τελικά προορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νευραλγική θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας – ένα από τα πιο κρίσιμα πιόνια στη σκακιέρα στον σχεδιασμό του πρωθυπουργού ενόψει της επόμενης ημέρας. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι πως, παρά τα όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες ημέρες από αγαπητούς συναδέλφους, το όνομα της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, που έχει πέσει στο τραπέζι, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο μυαλό του πρωθυπουργού για τη συγκεκριμένη θέση. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα της έπεσε στο τραπέζι αλλά υπάρχει ισχυρός αντίλογος στην προοπτική ο επόμενος γραμματέας να προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα ο Σαμαράς;

Όλο και πιο κοντά στην δημιουργία κόμματος μαθαίνω ότι είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Όπως μου έλεγαν δυο διαφορετικές πηγές, ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν έχει σταματήσει να βλέπει κόσμο και βεβαίως δηλώνει παρών ασκώντας κριτική όποτε του δίνεται η ευκαιρία στους χειρισμούς της κυβέρνησης σε μια σειρά από θέματα, ανοίγοντας τη βεντάλια από την εξωτερική πολιτική μέχρι την ακρίβεια και το DNA της παράταξης. Στενός του συνεργάτης και φίλος, το οποίο είχε αξιοποιήσει πολιτικά κατά την κυβερνητική του θητεία μετέφερε ότι οι προετοιμασίες και ζυμώσεις είναι εντονότατες, με τον ίδιο να δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις κρυφές δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα φαίνεται και από το γεγονός ότι τουλάχιστον δυο γαλάζιοι βουλευτές – Ανδρέας Κατσανιώτης και Μίλτος Χρυσομάλλης- που είναι φίλα προσκείμενοι στον Αντώνη Σαμαρά ήταν από τους πιο επικριτικούς στην χθεσινή Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση έσπευσαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή για τον δικό τους μίνι απολογισμό.

Οι καραμανλικοί και το συνέδριο της ΝΔ

Για τον Κώστα Καραμανλή και την απουσία του από το συνέδριο της ΝΔ διαβάσατε και ακούσατε και χθες. Αυτό που έμαθα είναι ότι οι άλλοι καραμανλικοί θα δώσουν κανονικά το παρών στο συνέδριο και δεν τίθεται θέμα αποχής όπως διαρρέουν διάφοροι. Ερωτηματικό έχω μόνο για τον ξάδελφο του πρώην Πρωθυπουργό, τον βουλευτή Σερρών Κ. Καραμανλή.

Το κόμμα έρχεται

Και λόγω της αναφοράς στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να σημειώσω ότι ρώτησα και τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται και μου είπαν ευθέως ότι το κόμμα έρχεται. Ρώτησα τι άλλαξε και μου είπαν πως υπήρξαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μεγάλη πίεση να επισπεύσει ο Αλ. Τσίπρας τις κινήσεις του. Και όλα έρχονται πιο κοντά, ίσως εντός του 20μέρου.

Προτιμούν Τσίπρα αντί Ανδρουλάκη

Και λόγω της συζήτησης για το κόμμα Αλ. Τσίπρα ρώτησα τους ανθρώπους μου στο Μέγαρο Μαξίμου ποιον προτιμάνε για αντίπαλο. Ε, χωρίς δεύτερη σκέψη μου είπαν τον Αλ. Τσίπρα και όχι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και δεν έχουν άδικο. Εάν χρειαστεί να γίνει συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιο εύκολο με το ΠΑΣΟΚ παρά με άλλον και έτσι δεν μπορούν να είναι και στα μαχαίρια.

Τα πασοκικά ψηφοδέλτια

Πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη ούτε να ακούν τέτοια σενάρια θέλουν και μιλάνε για διμέτωπο, δηλαδή προς ΝΔ και προς το κόμμα Τσίπρα. Την ίδια στιγμή σιγά σιγά κλειδώνουν ψηφοδέλτια και χθες συνεδρίασε και η σχετική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, ενώ και στο Πολιτικό Συμβούλιο προχθές το κλίμα ήταν ενωτικό. Ε, δεν τους παίρνει για καβγάδες όταν έρχεται το κόμμα Τσίπρα και θα υπάρξει πίεση και μάχη για τη δεύτερη θέση.

Η συμβολική κίνηση του Αποστολάκη

Χθες είχαμε το έβδομο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου το παρών έδωσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης καθώς ήταν και ομιλητής. Δεν θα σταθώ στην ομιλία του, αλλά στην εικόνα της αίθουσας όταν μιλούσε μιας και ήταν εκεί βουλευτές του κόμματος, αλλά και ανεξάρτητος για τον οποίο δεν πέρασε απαρατήρητη η παρουσία του. Και για να σας λύσω την απορία αναφέρομαι στον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος περίμενε τον πρόεδρο καρτερικά προκειμένου να τον χαιρετήσει. Μία κίνηση καθόλου τυχαία αν σκεφτεί κανείς τις επίμονες φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ονομάτων που εξετάζονται για το ψηφοδέλτιο της Χαριλάου Τρικούπη. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αν και σύντομο, συντηρεί την άποψη αυτών που λένε ότι ο πρώην άνθρωπος του Αλέξη Τσίπρα θα ντυθεί στα πράσινα.

Οι εύθραυστες ισορροπίες για τον Λιάγκα

Εύθραυστες μαθαίνω ότι είναι οι ισορροπίες για το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1, καθώς η διοίκηση του ομίλου φέρεται να έχει ζητήσει τη μείωση του προϋπολογισμού της εκπομπής σε επίπεδα που αγγίζουν το 30%. Γεγονός που φαίνεται ότι έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στα καμαρίνια του «Πρωινού», καθότι συνεπάγεται μείωση μισθών, προσωπικού αλλά και τεχνικού προσωπικού. Την ίδια ώρα, εκκρεμότητα παραμένει η συμφωνία ανανέωσης της συμφωνίας των δύο πλευρών ενόψει της νέας τηλεοπτικής περιόδου, καθότι έως τώρα δεν έχει βγει λευκός καπνός. Άνθρωπος της αγοράς μου έλεγε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με τη δυσαρέσκεια που έχει δημιουργηθεί να αποτελεί πιθανώς έναν ακόμη παράγοντα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Τι θα «δείξει» η Εθνική Τράπεζα

Αναμένω σήμερα τα νεότερα από το μέτωπο της Εθνικής Τράπεζας. Η οποία σήμερα από το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς, θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, με την εικόνα να αναμένεται θετική. Οι προβλέψεις που έχω κατά νου από αναλυτές, αναφέρουν ότι η κερδοφορία της θα παραμείνει σε καλά επίπεδα παρά το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές που σας περιγράφω, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 298 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση. Κεντρικό στοιχείο των αποτελεσμάτων αναμένεται να είναι η σταθερότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία θα προσεγγίσουν τα 533 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η συνεχιζόμενη επέκταση του ισολογισμού αντισταθμίζει τις πιέσεις από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Στα έσοδα από προμήθειες αναμένεται πτωτική πορεία μετά το ισχυρό δ’ τρίμηνο, με τις εκτιμήσεις να τα τοποθετούν στα 120 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% σε τριμηνιαία βάση.

Πρώτα βήματα για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας εντός του Ελληνικού

Πληροφορούμαι ότι εκτός από το κτίριο που λειτούργησε στα σύνορα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αυτή την περίοδο ετοιμάζει και την επένδυση που έχει προγραμματίσει μέσα σε αυτόν. Μόλις πριν λίγες ώρες πήρε την άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες γεωτεχνικές μελέτες στο οικόπεδο που έχει συμφωνήσει με τη Lamda να δημιουργήσει και νέους χώρους για πανεπιστημιακά τμήματα. Θυμίζω εδώ ότι στο κάδρο είναι και η δημιουργία φοιτητικών εστιών, κάτι που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στη συνέχεια καθώς προτεραιότητα αποτελεί η δημιουργία των χώρων διδασκαλίας, πριν την επέκταση και στο κομμάτι της φιλοξενίας.

Μοντέλο Pepsi – Carlsberg και στην Ελλάδα;

Άνθρωπος της αγοράς με τον οποίο μιλάω, μου έλεγε ότι το μοντέλο που ακολούθησε η Pepsi πρόσφατα στην Δανία, τη Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής, αναθέτοντας στη δανέζικη ζυθοποιία Carslberg την εμφιάλωση, τις πωλήσεις και την διανομή των προϊόντων της, δεν αποκλείεται με κάποιο τρόπο να γίνει πράξη και στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσονται και δεδομένου ότι η Pepsi εκτός Αμερικής κάνει πολλές κινήσεις αυτού του χαρακτήρα. Σας θυμίζω πολύ χαρακτηριστικά το παράδειγμα της πορτοκαλάδας Ήβη, η οποία ανήκει στην Pepsi στη χώρα μας και την παραγωγή και συσκευασία κάνει αυτή τη στιγμή η ΕΨΑ στις εγκαταστάσεις της στην Αγριά Βόλου, με τις δύο πλευρές μάλιστα να ανανεώνουν πρόσφατα τη μεταξύ τους συνεργασία.

Άνοιξε η New Yorker στην Ελλάδα

Στο κατάστημα που κάποτε φιλοξενούσε τα Zara, επί της Σταδίου 59 στην Ομόνοια, έκανε πρεμιέρα όπως μου λένε μία καινούργια αλυσίδα, η New Yorker, η οποία έφτιαξε γραφεία και το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο κτίριο που ιδιοκτήτης είναι η Grivalia Management της Eurobank, νοικιαζόταν στα Zara πριν αυτά μετακομίσουν στο γειτονικό «Μινιόν». H αλυσίδα που ιδρύθηκε το 1971 στη Γερμανία, πλέον εξαπλώνεται ταχύτατα σε χώρες της Ευρώπης, καθώς πριν από την Ελλάδα έχει ήδη παρουσία σε αγορές όπως η Πολωνία, η Ισπανία, η Δανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Κροατία, οι σκανδιναβικές αγορές, ενώ επεκτάθηκε και στην Ανατολική Ευρώπη.

Δημήτρης Ματεμτζής, ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών

O Δημήτρης Ματεμτζής, είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών στο παρελθόν, αποφάσισε στη συνέχεια να ενταχθεί στην γνωστή εταιρεία γυναικείων ρούχων, Body Talk, την οποία εξαγόρασε με ζημίες και κατάφερε να την κάνει όχι απλά κερδοφόρα, αλλά υπερκεδοφόρα. Μετά αποφάσισε να κάνει κι άλλη κίνηση. Εξαγοράζοντας πέρσι τη γνωστή ελληνική εταιρεία αθλητικών ειδών, Bodytalk. Ο ίδιος είχε υπολογίσει ότι το 2025, θα κατάφερε να «γυρίσει» τις ζημιές που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία όταν την απέκτησε. Θυμίζω ότι το 2024 οι ζημιές ήταν 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και στο τέλος του 2025 η εταιρεία έγινε, έστω και οριακά, κερδοφόρα με 48,58 χιλιάδες ευρώ κέρδη. Όχι άσχημα για διάστημα λιγότερο από ένα έτος που έχει την ιδιοκτησία της ο επιχειρηματίας.

H σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη

Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το Laguna Coast Resort, το οποίο σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Modulus Architecture, κερδίζοντας βραβείο Αρχιτεκτονικής στα BIG SEE Architecture Awards 2026, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους θεσμούς που αναδεικνύουν την καινοτομία, την ποιότητα και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη στην Ευρώπη. Το φετινό θέμα των βραβείων, «Just Enough», διερευνούσε τι σημαίνει το «αρκετό» τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στη ζωή. Η απάντηση της Modulus Architecture αποτυπώθηκε μέσα από τη φιλοσοφία και τον σχεδιασμό του Laguna Coast Resort. Κατά καιρούς στο ξενοδοχείο της Νάξου έχουν φιλοξενηθεί σπουδαίες προσωπικότητες του διεθνούς jet set, από Hollywood stars μέχρι μέλη βασιλικών οικογενειών.