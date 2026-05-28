Για τις 4 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον πρώην παίκτη του «Survivor», Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε έναν 14χρονο, όταν ο ανήλικος, μαζί με άλλα άτομα, λήστεψε το κατάστημά του στο Μενίδι. Ο 14χρονος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι του με τον Κώστα Παπαδόπουλο να αρνείται κατηγορηματικά ότι τον χτύπησε.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε σήμερα στην εκπομπή «Το Πρωινό», σημειώνοντας αρχικά: «Εγώ το κινητό το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει».

Και συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας. Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα. Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση όταν ήταν στο πάτωμα; Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα».

«Έχει δύο τραύματα στο κεφάλι του», λέει ο δικηγόρος του 14χρονου

Ο δικηγόρος του 14χρονου, Γιώργος Κριεμάδης, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τόνισε ότι ο ανήλικος έχει κάνει 10 ράμματα στο κεφάλι του. «Ο ανήλικος από την πρώτη στιγμή έχει περιγράψει το συμβάν και έχει πει ότι έχει δεχτεί χτυπήματα. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ο πελάτης μου σκόνταψε και έπεσε σε κάτι μπάζα. Δυστυχώς για εκείνον η ιατροδικαστική υπηρεσία τον έχει ήδη εξετάσει και δεν είναι χτυπήματα συμβατά με πτώση», σημείωσε ο δικηγόρος και τόνισε ότι ο ανήλικος είχε δύο τραύματα στο κεφάλι του.

«Ο κατηγορούμενος έχει χτυπήσει λάθος άτομο. Άλλος μπήκε στο μαγαζί του και άλλον έδειρε. Προφανώς μπερδεύτηκε. Επειδή μας ακούει και ο κόσμος, δεν νομιμοποιείσαι αν κάποιος πάει να σου κλέψει το κινητό, να τον “πλακώσεις” στο ξύλο», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Κριεμάδης.