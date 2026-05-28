Στην κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή σήμερα το πρωί, μεταφέροντας «ένα καλό νέο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου είχε πάει μετά το ανεύρισμα που έπαθε και η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται κάθε μέρα.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day», αναφερόμενη στη συνεργάτιδά της Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγο του Γιώργου Μυλωνάκη, ευχήθηκε περαστικά και είπε: «Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε και το έκαναν καλά, χωρίς να αδικούμε τους Έλληνες γιατρούς που κατέβαλαν μία τεράστια προσπάθεια. Πήγαν στη Γερμανία για το επόμενο στάδιο της αποκατάστασης, αλλά πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα».

