Δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών και μιας γυναίκας (25, 41 και 37 ετών), που ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δέκα περιπτώσεων διακεκριμένης κλοπής και απάτης, σχηματίστηκε από τους αξιωματικούς του Τμήματος Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα.

Όπως επισημαίνει το ERTNews, οι δράστες λειτούργησαν ως εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένο τρόπο δράσης, καταφέρνοντας να αποσπάσουν περισσότερα από 62.000 ευρώ σε χρυσαφικά και 17.000 ευρώ σε χρήματα.

Σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας των μελών, ένας τηλεφωνούσε και έπειθε τα θύματα, προσποιούμενος υπάλληλο – τεχνικό ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή, ζητώντας τους να συγκεντρώσουν ή να παραδώσουν αντικείμενα αξίας (τιμαλφή και χρήματα) σε τρίτο δράστη.

Τα μέλη της ομάδας, έχοντας κάθε φορά διαφορετική σύνθεση και ρόλους προκειμένου να αποτρέψουν την ταυτοποίησή τους και να αποπροσανατολίσουν τις Αστυνομικές Αρχές, είχαν ως ορμητήριο και κοινό τόπο κατοικίας τον οικισμό Ρομά Αγίας Σοφίας Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Η δράση τους άρχισε από τις 3/11/2025 ως τις 17/4/2026 και στο διάστημα αυτό αφαίρεσαν από ηλικιωμένα άτομα στην περιοχή του δήμου Δέλτα, χρυσαφικά-τιμαλφή συνολικής αξίας 62.000 ευρώ και 16.800 ευρώ.