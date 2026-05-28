Νέος τραυματισμός φαίνεται να ταλαιπωρεί τον Νεϊμάρ, δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, με τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ να αποχωρεί πρόωρα από την πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη «Σελεσάο», καθώς ο 34χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα στην προετοιμασία. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και αποσύρθηκε άμεσα, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στο τεχνικό επιτελείο.

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος έχει να αγωνιστεί με το εθνόσημο από το 2023 λόγω συνεχόμενων τραυματισμών, οδηγήθηκε άμεσα σε ιατρικό κέντρο στο Ρίο ντε Τζανέιρο για περαιτέρω εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αν και από πλευράς Σάντος γίνεται λόγος για ένα ελαφρύ οίδημα και έναν μικρό τραυματισμό που τον είχε ήδη αφήσει εκτός στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, το νέο πρόβλημα έρχεται σε εξαιρετικά κρίσιμη χρονική συγκυρία, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στον Κάρλο Αντσελότι και το επιτελείο του.

Το απρόοπτο σημειώνεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στο Μαρόκο, με το ιατρικό τιμ της εθνικής ομάδας να βρίσκεται σε αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση του ποδοσφαιριστή μέσα στις επόμενες ώρες.