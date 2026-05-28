Για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίασή του στο Θησείο μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Πέμπτη 28 Μαΐου, ανέφερε: «Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο».

«Όσα παρουσιάστηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο. Μια επανάληψη πολλών πραγμάτων που είχαν ειπωθεί και στο παρελθόν».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχολίασε την ονομασία του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛΑΣ): «Το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι ότι αν το κόμμα λέγεται ΕΛΑΣ, τότε η νεολαία του θα λέγεται ΕΠΟΝ».

«Αυτοί οι εμφυλιοπολεμικοί συνειρμοί δεν είναι και πολύ ευχάριστοι. Είμαστε στο 2026, δεν χρειάζεται. Κάθε φορά που η χώρα διχάστηκε, το πλήρωσε με αίμα. Κυριολεκτικά στο παρελθόν, μεταφορικά στη συνέχεια».

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα παρέπεμπε περισσότερο στο παρελθόν παρά σε μια νέα πολιτική πρόταση.

«Δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Και αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ανήκει στο 2026», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά και σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας ότι δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του.

«Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας», σχολίασε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υποτιμά καμία πολιτική πρωτοβουλία και πως αναμένει να ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις. «Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ καμία πολιτική πρόταση. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις προτάσεις. Αλλά περιμένω να ακούσω την ουσία, το τι έχουμε να πούμε» κατέληξε.