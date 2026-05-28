Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «maxbet», η διοίκηση της Ένωσης σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις με τον Σέρβο τεχνικό μετά την επιστροφή του από τις καλοκαιρινές διακοπές, με στόχο την ανανέωση κατά έναν επιπλέον χρόνο πέρα από το υπάρχον συμβόλαιο που ολοκληρώνεται το 2027.

Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι ο Νίκολιτς, στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της ΑΕΚ, κατάφερε να πετύχει βασικούς στόχους, με την ομάδα να φτάνει μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα φιναλίστ Ράγιο Βαγιεκάνο. Παράλληλα, τονίζεται πως η κατάκτηση της κορυφής στο πρωτάθλημα αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα για τον σύλλογο.

Η σερβική ιστοσελίδα αναφέρει επίσης ότι η διοίκηση προτίθεται να επιβραβεύσει τον προπονητή με ένα νέο πολυετές συμβόλαιο, επισημαίνοντας πως το θέμα αναμένεται να τεθεί επί τάπητος στο άμεσο μέλλον, μετά την ολοκλήρωση της θερινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκολιτς εμφανίζεται ήδη θετικός ως προς τη συνέχιση της παρουσίας του στην ΑΕΚ, καθώς, όπως σημειώνεται, έχει προσαρμοστεί πλήρως στην Αθήνα και στο περιβάλλον της ομάδας, ενώ βλέπει προοπτική εξέλιξης στο πρότζεκτ της Ένωσης.

Με συμβόλαιο που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ο Σέρβος τεχνικός έχει ικανοποιήσει τη διοίκηση με την παρουσία και τη δουλειά του, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να αναμένεται να έχει τον τελικό λόγο για τις εξελίξεις.