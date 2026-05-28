Οι διαφορές μεταξύ εισηγμένων και οικογενειακών επιχειρήσεων, οι δεξιότητες των ηγετών, καθώς και η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη αγορά εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», με την Ιωάννα Δρέττα, CEO Reds, Όμιλος Ελλάκτωρ, Πρόεδρο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και Πρόεδρο της Marketing Greece, να συνομιλεί με τον δημοσιογράφο, Χάρη Ντιγριντάκη.

Σύμφωνα με την κυρία Δρέττα, στις οικογενειακές επιχειρήσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης, ενώ στις εισηγμένες εταιρείες τα πράγματα, θεωρητικά, είναι πιο αντικειμενικά και διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Παρότι, ωστόσο, τα δύο είδη επιχειρήσεων διαθέτουν διαφορετική κουλτούρα και ταυτότητα, αυτό που τελικά τα συνδέει δεν είναι οι διαφορές τους, αλλά οι ομοιότητές τους.

Όπως υποστήριξε, σήμερα υπάρχουν κοινά σημεία ακόμη και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς προκύπτουν καταστάσεις στις οποίες οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν σύνθετες αποφάσεις και σημαντικά διλήμματα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σύγκρουση των γενεών στις οικογενειακές επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρόποι ουσιαστικής ένταξης των νεότερων γενεών σε αυτές. Όπως σημείωσε, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε σχετική ερώτηση του κ. Ντιγριντάκη αναφορικά με τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος ηγέτης, απάντησε ότι βασικά χαρακτηριστικά είναι η αυτογνωσία και η φαντασία. Αναφερόμενη, επίσης, στον σεξισμό στις σύγχρονες επιχειρήσεις, υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει και να γίνεται ιδιαίτερα αισθητός σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, προσθέτοντας, ωστόσο, είναι και οι άνδρες έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ζητήματα αναξιοκρατίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Newsbeast Events με συνεργάτη επικοινωνίας την Tsomokos Communications.