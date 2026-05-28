Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά.

Ένας άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος τη νύχτα στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ο άνδρας, που είναι αλλοδαπός, έφερε τραύματα από μαχαιριά στην περιοχή της καρδιάς.

Περίπου στις 4.00 με 4.30 τα ξημερώματα, μεταφέρθηκε, συνοδεία αστυνομικών της Ασφάλειας, στο νοσοκομείο Χανίων, όπου εκεί υπεβλήθη σε χειρουργείο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση, ενώ το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.