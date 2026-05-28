Μια ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Chase», όταν η Μαρία Μπεκατώρου παρατήρησε την εντυπωσιακή ομοιότητά της με μία παίκτρια από την Άρτα.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου, η Φωτεινή δεν πέρασε απαρατήρητη από την παρουσιάστρια, καθώς τα κοινά τους χαρακτηριστικά, όπως τα χρώματά τους αλλά και η ελιά στο μέτωπο, έγιναν γρήγορα αφορμή για σχόλια στο πλατό του παιχνιδιού.

«Πολλοί μου λένε ότι σου μοιάζω και ήρθα να σε γνωρίσω από κοντά», είπε αρχικά η Φωτεινή. Η παρουσιάστρια από την πλευρά της συμφώνησε ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ τους, επισημαίνοντας ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: «Ναι μοιάζουμε. Έχουμε αυτή την ελίτσα που είναι πολύ χαρακτηριστική. Αλλά μοιάζουμε».

Η Φωτεινή πρόσθεσε: «με φωνάζουν “η Μπετατώρου της Άρτας” και εγώ το χαίρομαι», με τη Μαρία Μπεκατώρου να απαντά με ενθουσιασμό: «Τρέλανέ με».