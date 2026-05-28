Η αστυνομία της Ιταλίας ανακάλυψε προχώρησε στην κατάσχεση σειράς εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με τον πρώην αρχινονό της Κόζα Νόστρα, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για επενδύσεις και παράνομα κέρδη, τα οποία προέκυψαν από διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980. Πρόκειται συνολικά για καταθέσεις και εταιρείες η αξία των οποίων υπολογίζεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Εκτός από την Ιταλία, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Λουξεμβούργο, στην Ελβετία, στον Λίβανο, στην Ισπανία και στο Μονακό. Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, τα παράνομα αυτά κέρδη είχαν επενδυθεί σε σειρά παράκτιων εταιρειών και σε επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθησαν τρία άτομα στο Παλέρμο της Σικελίας.

Ο αρχινονός της Κόζα Νόστρα Μεσίνα Ντενάρο συνέχισε να διοικεί επί τρεις δεκαετίες, ως φυγόδικος, τη μαφία της Σικελίας. Συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023 και πέθανε έπειτα από οκτώ μήνες, σε ηλικία εξήντα ενός ετών, εξαιτίας καρκίνου του παχέος εντέρου.