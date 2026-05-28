Η νέα έκθεση της Football Benchmark για τις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων καταγράφει σημαντική άνοδο για την Ίντερ, η οποία συνδυάζει αγωνιστικές επιτυχίες και οικονομική βιωσιμότητα, ενισχύοντας θεαματικά τη θέση της στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με την 11η έκδοση της μελέτης «Football clubs’ valuation: The European Elite», η Ίντερ καταγράφει αύξηση 25% στην εταιρική της αξία (enterprise value), φτάνοντας τα 2,137 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά ξεπερνά το όριο των 2 δισ. ευρώ και καθιερώνεται ως η κορυφαία ιταλική ομάδα σε επίπεδο αποτίμησης.

Η ιταλική κατάταξη βρίσκει τη Γιουβέντους στα 1,837 δισ. ευρώ και τη Μίλαν στα 1,807 δισ., ενώ ακολουθούν η Νάπολι (967 εκατ.), η Ρόμα (730 εκατ.), η Αταλάντα (638 εκατ.) και η Λάτσιο (519 εκατ.). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την πρώτη θέση διατηρεί η Ρεάλ Μαδρίτης με αποτίμηση που φτάνει τα 7,7 δισ. ευρώ.

Η έκθεση εξηγεί ότι το enterprise value αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας και υπολογίζεται μέσω μοντέλου πολλαπλασιαστών εσόδων, το οποίο προσαρμόζεται με βάση παραμέτρους όπως η κερδοφορία, η δημοφιλία στα social media, η αγωνιστική δυναμική του ρόστερ, η διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και η ύπαρξη σύγχρονων ή ιδιόκτητων γηπέδων. Τα στοιχεία της τρέχουσας έκθεσης βασίζονται στις οικονομικές χρήσεις 2023-24 και 2024-25.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόξευση της Ίντερ έπαιξαν τα ιστορικά υψηλά έσοδα και η επίτευξη κερδοφορίας την προηγούμενη σεζόν, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση της αποτίμησης κατά 25% — τη μεγαλύτερη μεταξύ των ιταλικών συλλόγων και μία από τις υψηλότερες συνολικά στην Ευρώπη.

Η πορεία της Ίντερ την τελευταία δεκαετία αποτυπώνει τη σταδιακή άνοδό της: από επίπεδα κάτω των 500 εκατ. ευρώ πριν την εποχή Zhang, στο 1 δισ. το 2022 και στη σημερινή εκτόξευση, με τα αγωνιστικά αποτελέσματα να συνδυάζονται πλέον με πιο σταθερή οικονομική διαχείριση υπό την εποπτεία της Oaktree και στρατηγικές ανάπτυξης του brand σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως επισημαίνει ο CEO της Football Benchmark, Αντρέα Σαρτόρι, η περίπτωση της Ίντερ θυμίζει τη Γιουβέντους προ Ρονάλντο, ως προς τον συνδυασμό αγωνιστικής επιτυχίας και οικονομικής ισορροπίας. Παράλληλα τονίζει ότι πλέον παρατηρείται συχνότερα η παράλληλη εξέλιξη αποτελεσμάτων και βιωσιμότητας, κάτι που στο παρελθόν αποτελούσε εξαίρεση.

Ωστόσο, το ιταλικό ποδόσφαιρο συνολικά παραμένει πίσω από την ευρωπαϊκή ελίτ. Η απόσταση από συλλόγους όπως η Τσέλσι (3 δισ. ευρώ) είναι σημαντική, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το χάσμα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αγγίζει τα 7,7 δισ. ευρώ και οδεύει προς τα 8 δισ., ενισχυμένη από την τεράστια εμπορική της δύναμη και τη λειτουργία του ανανεωμένου Μπερναμπέου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, βασικά προβλήματα για την Ιταλία παραμένουν η απουσία σύγχρονων γηπεδικών εγκαταστάσεων και η γενικότερη στασιμότητα της Serie A, με την έκθεση να λειτουργεί ταυτόχρονα ως προειδοποίηση αλλά και ως κίνητρο για την αναβάθμιση του ιταλικού ποδοσφαίρου.