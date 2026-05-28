Ο Βίκτορ Παράδα φέρεται να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», με τους Πειραιώτες να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Η ισπανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο αναζήτησης για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι κινούνται ήδη έντονα στο μεταγραφικό μέτωπο. Την ώρα που η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ παραμένει ανοιχτή, νέο όνομα από τη La Liga συνδέεται με την ομάδα του Πειραιά.

Σύμφωνα με το ισπανικό ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός εξετάζει την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης ενός εκ των Φρανσίσκο Ορτέγκα ή Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ώστε να ελευθερωθεί θέση ξένου στο ρόστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 24χρονος αριστερός μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εμφανίζεται ως μία από τις επιλογές που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του συλλόγου. Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς ενδιαφέρον για τον Ισπανό αμυντικό φέρονται να έχουν εκδηλώσει επίσης η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας, η οποία αναζητά αντικαταστάτη του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Παράδα είχε ενεργό ρόλο στην Αλαβές, μετρώντας 33 συμμετοχές και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.