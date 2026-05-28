Οι αγώνες Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (28/5).

Η ώρα των ημιτελικών έφτασε και τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν σε ΣΕΦ και Telecom Center Athens, με τους «ερυθρόλευκους» και τους «πράσινους» να είναι ακλόνητα φαβορί για το 1-0.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Eurosport 1 Γιανίκ Σίνερ-Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο Roland Garros Τένις

14:50 Eurosport 1 Μαρία Σάκκαρη- Κλερ Λιου Roland Garros τένις

15:50 Eurosport 2 Αρίνα Σαμπαλένκα-Έλσα Ζάκμοντ Roland Garros τένις

16:00 Eurosport 1 Στέφανος Τσιτσιπάς-Ματέο Αρνάλντι Τένις Roland Garros τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Greek Basketball League

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός-ΑΕΚ Greek Basketball League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

21:00 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Water Polo League