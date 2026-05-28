Η Κέλλυ Κελεκίδου αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο, δημοσιεύοντας στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το «Καλέ μου άγγελε πού πας;».

«Καλέ μου Άγγελε, πού πας; Μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς. Καλέ μου άγγελε, τώρα πού πας;», τραγουδάει η Κέλυ Κελεκίδου για την αγαπημένη της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε η κόρη της, Βικτώρια στο Instagram.