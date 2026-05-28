Η Βουλή της Βραζιλίας ενέκρινε χθες, Τετάρτη, πρόταση συνταγματικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει στόχο να μειώσει τον χρόνο εργασίας και να θεσπίσει δύο ημέρες ξεκούρασης εβδομαδιαίως, μια επιτυχία του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου.

Το μέτρο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, προβλέπει τη μείωση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως από 44 σε 40, χωρίς μείωση μισθού, όπως και δύο ημέρες ξεκούρασης την εβδομάδα έναντι μίας που ισχύει ως τώρα.

Αν εγκριθεί και από τη Γερουσία, θα είναι η πρώτη μείωση του χρόνου εργασίας που θεσπίζεται από την ψήφιση του Συντάγματος το 1988.

«Οι άνθρωποι θα εργάζονται πέντε ημέρες και θα μπορούν να ξεκουράζονται δύο», δήλωσε την Τρίτη ο Λούλα, στη διάρκεια συγκέντρωσης στην πολιτεία Αμαζόνας.

Τα συνδικάτα και τα αριστερά κόμματα τάσσονται υπέρ της μεταρρύθμισης, εκτιμώντας ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων στην πρώτη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, όπου καταγράφεται ιστορικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας, όμως παράλληλα και υψηλό ποσοστό άτυπων θέσεων εργασίας.

«Ο ρυθμός 6 προς 1 είναι απάνθρωπος, κλέβει την ελπίδα και την αξιοπρέπεια (…) οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να εργάζονται για να ζουν και όχι να ζουν για να εργάζονται», τόνισε η βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Έρικα Χίλτον πριν από την ψηφοφορία στη Βουλή.

Όμως αυτή η μεταρρύθμιση προσκρούει στην αντίθεση πολιτικών και επιχειρηματιών, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για τυχόν μείωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση του κόστους και συνέπειες για την απασχόληση.

Η κυβέρνηση Λούλα προωθεί μέτρα με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου.

Ο αριστερός πρόεδρος διεκδικεί μια τέταρτη θητεία και οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο, γιο του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο μεταρρύθμισης, περίπου 14,8 εκατ. Βραζιλιάνοι εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα και 20,9 εκατ. περισσότερες από 44 ώρες εβδομαδιαίως, σε σύνολο 213 εκατ. κατοίκων.

Στη Λατινική Αμερική κυριαρχεί η εβδομάδα εργασίας των 48 ωρών, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).