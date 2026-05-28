Ο Λορέντσο Πιρόλα φέρεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Κόμο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου που θα βρει τον σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η ιταλική ομάδα σχεδιάζει την ενίσχυσή της με ποδοσφαιριστές ιταλικής καταγωγής, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για το Champions League.

Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα ξεχωρίζει για το κέντρο της άμυνας, με τον αμυντικό του Ολυμπιακού να θεωρείται μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά από την Κόμο.

Ο 23χρονος στόπερ αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» από το 2024 και δεσμεύεται με συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας, το οποίο ολοκληρώνεται το 2030. Σύμφωνα πάντα με το ιταλικό ρεπορτάζ, για να μπει σε ουσιαστική συζήτηση η υπόθεση μεταγραφής του, η Κόμο θα πρέπει να διαθέσει ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.