Προειδοποιήσεις για την αγορά καυσίμων αεροσκαφών διατυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν υπάρξει βελτίωση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι η αγορά στην ΕΕ ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο πιεσμένη, καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη λειτουργία ενός από τα σημαντικότερα περάσματα παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε μετά την τελευταία συνεδρίαση των ομάδων συντονισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κομισιόν. Όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ομάδα Συντονισμού Πετρελαίου επισήμανε ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει τόσο το αργό πετρέλαιο όσο και όλα τα βασικά πετρελαϊκά προϊόντα, με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάζονται από τις εξελίξεις και τη δυναμική της αγοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει κυρίως επιπτώσεις στις τιμές, χωρίς να έχουν καταγραφεί φυσικές διαταραχές στην προμήθεια προς τους καταναλωτές. Ωστόσο, η Κομισιόν προειδοποίησε ότι εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, οι αγορές αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο πιεσμένες, ιδιαίτερα στον τομέα των καυσίμων αεροσκαφών, όπου οι επιπτώσεις θεωρούνται ήδη ιδιαίτερα έντονες.

Το Σαββατοκύριακο είχε αναζωπυρωθεί η αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ωστόσο τα νέα πλήγματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενίσχυσαν ξανά τις αμφιβολίες σχετικά με το αν η εύθραυστη εκεχειρία μπορεί τελικά να διατηρηθεί. Η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών.

Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει εκτοξευθεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πετρελαϊκό προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης, από τη στιγμή που η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει και σε ακυρώσεις πτήσεων.