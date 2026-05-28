Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Κρυονερίου Αττικής.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Ειρήνης, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες πριν πάρουν διαστάσεις.



Η φωτιά κατακαίει χαμηλή βλάστηση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των δυνάμεων κατάσβεσης, η κατάσταση αναμένεται να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πολύ σύντομα, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.