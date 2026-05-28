Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει με ταχύτητα, ο «ιδανικός εργοδότης» δεν ορίζεται πια μονοδιάστατα. Δεν αρκεί μια ελκυστική θέση ή ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Εκείνο που μετρά ολοένα περισσότερο είναι το ποιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σε έναν νέο άνθρωπο, πόσο ουσιαστικός είναι ο ρόλος που αναλαμβάνει και αν το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται του επιτρέπει να δοκιμαστεί, να μάθει και να προχωρήσει με στέρεα βάση.

Η εργοδοτική ελκυστικότητα χτίζεται στην πράξη. Αποτυπώνεται στην καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού, στην ποιότητα της συνεργασίας, στον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείται η εμπιστοσύνη και στη δυνατότητα που δίνεται στους ανθρώπους να έχουν ουσιαστική συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρική κουλτούρα δεν λειτουργεί επικουρικά – αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτότητας.

Η αρχή που κάνει τη διαφορά

Ιδιαίτερα για τους νέους αποφοίτους, η αρχή της επαγγελματικής πορείας έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Είναι η περίοδος κατά την οποία η ακαδημαϊκή γνώση συναντά τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και μετατρέπεται σε πράξη. Εκεί διαμορφώνονται οι πρώτες παραστάσεις, οι πρώτες ευθύνες και η πρώτη σαφής εικόνα για το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός σε πραγματικές συνθήκες.

Γι’ αυτό και καθοριστικό ρόλο δεν παίζει μόνο το αντικείμενο μίας θέσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η συνολική διαδρομή. Όταν ένας νέος επαγγελματίας έχει την ευκαιρία να ενταχθεί σε ουσιαστικές δραστηριότητες, να αναλάβει ρόλο με σαφές περιεχόμενο και να έρθει σε επαφή με σύνθετες απαιτήσεις από νωρίς, τότε το ξεκίνημά του αποκτά πραγματικό βάθος.

Εξίσου σημαντική είναι η καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη. Η παρουσία ανθρώπων που μπορούν να μεταφέρουν τεχνογνωσία, να πλαισιώσουν τη μετάβαση και να δώσουν κατεύθυνση, λειτουργεί συχνά ως ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια απλή πρώτη δουλειά και σε μια αφετηρία με ουσιαστική προοπτική.

Το Πρόγραμμα Empowering Future Leaders της HELLENiQ ENERGY

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, το Πρόγραμμα “Empowering Future Leaders” της HELLENiQ ENERGY αναδεικνύει στην πράξη τι μπορεί να σημαίνει μια σύγχρονη επαγγελματική αφετηρία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα απασχόλησης νέων ταλέντων, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, με έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, και προσφέρει μια διετή, δομημένη διαδρομή σε έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η αξία του Προγράμματος βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συνδέει από την πρώτη στιγμή τους συμμετέχοντες με την πραγματική λειτουργία του Ομίλου. Οι νέοι επαγγελματίες αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε έργα με ουσιαστικό επιχειρησιακό αποτύπωμα και σαφείς στόχους, αποκτώντας άμεση εικόνα των απαιτήσεων του σύγχρονου ενεργειακού κλάδου. Παράλληλα, πλαισιώνονται από τη Διοικητική ομάδα και έμπειρα στελέχη, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς καθοδήγησης που συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση γνώσεων, επαγγελματικής ωριμότητας και κρίσιμων δεξιοτήτων, όπως είναι η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση προκλήσεων.

Η δομή του “Empowering Future Leaders” περιλαμβάνει διακριτές κατευθύνσεις: Engineering, Commercial, Digital και Διοικητικές λειτουργίες – και δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων και Διευθύνσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι Future Leaders αποκτούν σφαιρική κατανόηση της λειτουργίας ενός σύγχρονου οργανισμού, διευρύνουν τις γνώσεις τους και διαμορφώνουν σταδιακά σαφέστερη εικόνα για την κατεύθυνση που τους ταιριάζει περισσότερο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το εύρος της έκθεσης που προσφέρει το Πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε σύγχρονα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, εμπλέκονται σε μεγάλα και έργα και αποκτούν πρόσβαση στο ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και των εταιρειών του Ομίλου, όπως είναι οι EKO, Enerwave, HELLENiQ Petroleum και HELLENiQ Renewables.

Το αποτύπωμα αυτής της εμπειρίας φαίνεται και μέσα από τις ίδιες τις μαρτυρίες συμμετεχόντων του πρώτου κύκλου. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα περιγράφεται ως ένα περιβάλλον που λειτουργεί ως «επιτάχυνση», ενώ άλλοι συμμετέχοντες μιλούν για έναν κόσμο με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλες προοπτικές, που τους βοηθά να ανακαλύψουν τον δρόμο που τους ταιριάζει και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους με ουσιαστικό τρόπο.

Τελικά, ο «τέλειος εργοδότης», ίσως, να μην είναι ένας απόλυτος και αμετάβλητος ορισμός. Είναι, περισσότερο, το αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών: της ποιότητας του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται, της εμπιστοσύνης που καλλιεργείται, της δυνατότητας για ουσιαστική συμμετοχή και της συνέπειας με την οποία δημιουργούνται πραγματικές προοπτικές. Πρωτοβουλίες, όπως το “Empowering Future Leaders”, δείχνουν έμπρακτα πώς αυτή η προσέγγιση μπορεί να μεταφραστεί σε μια αφετηρία με περιεχόμενο, προσανατολισμό και ουσιαστική αξία για τη νέα γενιά.