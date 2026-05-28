Ο Έκτορας Κουφοντίνας, γιος του καταδικασμένου «Λουκά» της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα, καταγγέλλει ότι ο Αλέξης Τσίπρας του «έκλεψε» την ιδέα και χρησιμοποίησε το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ για το νέο του κόμμα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, είχε σκεφτεί το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ κι ο ίδιος, αλλά από σεβασμό στον αντιστασιακό ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Αντιθέτως, αποφάσισε να το κάνει ΣΕΛΑΣ (Συνεπής Ελληνική Αριστερή Σπορά), όμως ποτέ δεν δημοσίευσε ούτε το λογότυπο ούτε το ακρωνύμιο.

«Τα κράτησα μόνο στον υπολογιστή μου», λέει χαρακτηριστικά και σπεύδει να υπενθυμίσει ότι οι λογαριασμοί του στα social media είναι «διάτρητοι», προφανώς λόγω του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια πατέρα του, κι ότι ουσιαστικά παρακολουθείται και ο υπολογιστής του, το κινητό του κτλ.

Κατηγορεί δε τις «Υπηρεσίες» ότι ουσιαστικά το υπέκλεψαν και το «πούλησαν» σε ενδιαφερόμενους, ανάμεσά τους πιθανώς κι ο Αλέξης Τσίπρας -όπως αφήνει να εννοηθεί- «με το αζημίωτο» και κάπως έτσι φτάσαμε στο «κλεμμένο» ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Έκτορα Κουφοντίνα

«Δεν είχα πάρει κάποια οριστική απόφαση, για πολλούς λόγους, όμως είχα κάνει τη σχετική προετοιμασία.

Δεν είχα τολμήσει να χρησιμοποιήσω το ακρωνύμιο «ΕΛΑΣ», από σεμνότητα, αλλά είχα επιστρατεύσει το υπαινικτικό «ΣΕΛΑΣ».

Δεν το είχα δημοσιεύσει ή στείλει οπουδήποτε, αλλά το είχα μόνο στον υπολογιστή μου.

Γνωρίζω πολύ καλά – και έχω γράψει και στο ένα βιωματικό μου βιβλίο – ότι τα ηλεκτρονικά μου μέσα είναι διάτρητα από κοριούς και παρακολουθήσεις.

Ωστόσο, θεωρούσα ότι αυτές μένουν μόνο σε επίπεδο Υπηρεσιών. Δεν γνώριζα ότι τα ευρήματα διαμοιράζονται και σε διάφορους ενδιαφερόμενους – με το αζημίωτο υποθέτω.

Αφότου οι διάφοροι λογογράφοι κλέβουν και έχουν κατακλέψει εδώ και χρόνια ό,τι κείμενο γράφω, μάλλον τώρα έβαλαν στο μάτι και τα ονόματα – χρώματα – σύμβολα.

Μια φορά είναι σύμπτωση. Δυο φορές είναι σύμπτωση. Αλλά μια ολόκληρη δεκαετία, να γράφεις ή να λες κάτι στο τηλέφωνο, και μετά να το ακούς ή να το βλέπεις (σχεδόν) αυτούσιο από κάποιον πολιτικό… καταντάει μονότονο».