«Η ενσυναίσθηση μπορεί πλέον να μετρηθεί και να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα», ανέφερε η Γιώτα Δούκα, Managing Director της Lisis Stegis, στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», μιλώντας για τη νέα σχέση ηγεσίας, εμπιστοσύνης και απόδοσης στην αγορά εργασίας. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Σαρρής.

Η κυρία Δούκα υποστήριξε ότι «η ενσυναίσθηση δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη έννοια ή μια γενική μορφή καλοσύνης, αλλά μια δεξιότητα που συνδέεται άμεσα με την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την ποιότητα της επικοινωνίας και τη μείωση του burnout στους οργανισμούς».

Όπως σημείωσε, «η ενσυναίσθηση δεν σημαίνει ότι ένας ηγέτης πρέπει να είναι απαραίτητα συμπαθής», αλλά ότι χρειάζεται να κατανοεί ουσιαστικά τους ανθρώπους του, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Παράλληλα, τόνισε ότι «η ανθρωπιά δεν ταυτίζεται με την αδυναμία και η αποφασιστικότητα δεν σημαίνει αυταρχισμό».

Η ίδια ανέφερε ότι ένας ηγέτης μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει στρατηγική, να θέσει υψηλούς στόχους ή ακόμη και να απομακρύνει εργαζόμενους, «όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτές τις αποφάσεις».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην έννοια της εμπιστοσύνης, λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν ηγέτες που δεν είναι ειλικρινείς, προβλέψιμοι και με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους τους». Όπως ανέφερε, ακόμη και η παραδοχή ενός λάθους από την πλευρά του ηγέτη μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη συνοχή και την εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα.

Παράλληλα, προειδοποίησε για την «ενσυναίσθηση–βιτρίνα», σημειώνοντας ότι η πραγματική ενσυναίσθηση αποδεικνύεται έμπρακτα μέσα από τη στήριξη και την εξέλιξη των εργαζομένων.

