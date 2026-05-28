Η Λίλι Κόλινς ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη χώρα μας, με τον ρεπόρτερ Γρηγόρη Μπάκα να τη συναντά στο αεροδρόμιο.

O δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 δεν μπόρεσε να την πλησιάσει καθώς γύρω της υπήρχαν άτομα της ασφάλειάς της. Τότε ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε για τη Λίλι Κόλινς: «Να σας πω κάτι ρε παιδιά, επειδή την γουστάρετε όλες οι γυναίκες. Εμένα μου φαίνεται πολύ ξινιόλα αυτή. Δεν κατάλαβα, επειδή είναι σταρ δεν μπορούμε να τη λέμε ξινιόλα; Είναι μια ξινιόλα του κερατά! Δεν την ξέρω τη γυναίκα, έτσι όπως τη βλέπω. Ξινιόλα μου φαίνεται, αγέλαστη. Στη Μύκονο ήταν με φρουρούς παντού».

«Έχεις ένα θέμα με το Χόλιγουντ. Χτες είπες βρωμίλο τον Ράσελ Κρόου, σήμερα βρίζεις την Λίλι Κόλινς», σχολίασε ο Τάσος Τεργιάκης.