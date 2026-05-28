Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στην Ελβετία, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές χάους με επιβάτες και περαστικούς να τρέχουν έντρομοι για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Blick, μάρτυρες είδαν έναν άνδρα να βγαίνει τρέχοντας από την κεντρική αίθουσα του σταθμού φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ». Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, «Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», την ώρα που επικρατούσε αναστάτωση και ο κόσμος ούρλιαζε προσπαθώντας να σωθεί. Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η επίθεση βρίσκονταν και παιδιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μία γυναίκα δήλωσε ότι είδε έναν άνδρα με επίδεσμο στον λαιμό, ενώ άλλη μάρτυρας υποστήριξε πως ένα άτομο κειτόταν στο έδαφος αμέσως μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει πέντε έως έξι φορές με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τη φράση «Αλλάχου Άκμπαρ». Όπως περιέγραψε, ομάδα παιδιών νηπιαγωγείου αλλά και διερχόμενοι πολίτες έσπευσαν πανικόβλητοι να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου για να προστατευθούν. Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο έφτασαν περίπου 10 έως 15 περιπολικά της αστυνομίας.

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης επιβεβαίωσε το συμβάν, ανακοινώνοντας ότι ένας 31χρονος Ελβετός επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε τρία άτομα. Ο δράστης συνελήφθη εντός του σταθμού, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και δύο ακόμη φέρουν τραύματα μέτριας βαρύτητας.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί, με τις ελβετικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.