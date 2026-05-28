Ο συνδυασμός ανθρώπινου παράγοντα και τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο του Συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο», με τον Δημήτρη Μιχόπουλο,Conference Thought Igniter και Founder της Genius & Crazy, να εξηγεί στον δημοσιογράφο Βίκτωρα Μοντζέλλι τη διαδικασία διαμόρφωσης της σύγχρονης εργασιακής αρχιτεκτονικής.

Κατά τον κ. Μιχόπουλο, στη συνεργασία ανθρώπου και τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, η οποία θα οικοδομηθεί μέσα από όρους ουσιαστικής συνεργασίας. Όπως σημείωσε, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι και να αποσαφηνιστεί τι μπορεί να προσφέρει κάθε πλευρά, καθώς διαφορετικά θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη εργαζομένων, πελατών και προμηθευτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύγχρονη εποχή πρέπει να χτιστεί μια γέφυρα που θα μας οδηγήσει στην επόμενη ημέρα της εργασιακής αρχιτεκτονικής. Τόνισε, ωστόσο, ότι εξίσου σημαντική είναι η οπτική απέναντι στην εργασία, με τις εταιρείες να οφείλουν να προσφέρουν ευκαιρίες και να μην περιορίζουν τον εργαζόμενο. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες που θα παρέχουν καθοδήγηση και προοπτική στους εργαζομένους θα μπορούν ευκολότερα να ενισχύσουν την ανάπτυξη της εταιρείας και να βελτιώσουν την εταιρική της φήμη.

Παράλληλα, ο κ. Μιχόπουλος ανέφερε ότι ο επαγγελματικός χώρος του αύριο θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα στο λάθος. Όπως υπογράμμισε, η ανάπτυξη ικανότητας και κρίσης απαιτεί τριβή και εμπειρία, ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε σωστά τα εργαλεία του μέλλοντος. «Ο εργασιακός χώρος του αύριο πρέπει να μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε λάθη και να αναλαμβάνουμε ευθύνες, χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα της εύκολης κρίσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

