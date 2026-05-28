Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, αναφέρθηκε στην 28η Μαΐου 1979, την ημέρα που «υπογράφηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ)».

«Η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη, ως το 10ο κράτος-μέλος τότε, ήταν μία κορυφαία στρατηγική επιλογή, χάρη στη διορατικότητα του Κωνσταντίνου Καραμανλή», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Συνέβαλε όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά και στη γεωπολιτική της θωράκιση και στην κατοχύρωση των εθνικών συμφερόντων».

«Στόχος της Ελλάδας σήμερα», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, «είναι να έχει ενεργό ρόλο στο εγχείρημα ενεργοποίησης του ενιαίου αμυντικού βραχίονα της Ε.Ε.».