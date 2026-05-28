Μπορεί να έχεις ξαναδεί την παράσταση «Ο Εχθρός του Λαού» του Χένρικ Ίψεν, αλλά σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί το ανέβασμα που θα παρουσιάσει το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) που φέτος πραγματοποιείται με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ.

Στις 24 Ιουνίου, σε μια νέα συνεργασία του SNF Nostos με το Theater of War Productions, το έργο θα παρουσιαστεί εν είδει σκηνικής ανάγνωσης και καθοδηγούμενης συζήτησης με το κοινό, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Mε την ιδιαίτερη σκηνοθετική καθοδήγηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Theater of War Productions, Bryan Doerries, κορυφαίοι ηθοποιοί όπως οι Willem Dafoe (Spider-Man, Poor Things), Jason Isaacs (The White Lotus, Harry Potter), Brían F. O’Byrne (Conclave, Million Dollar Baby), Frankie Faison (Coming to America, The Wire), Rafika Chawishe (Dangerous Truth, Miss Violence), μαζί με την ποιήτρια Laurie Eustis και την ηθοποιό και διευθύντρια παραγωγής του Theater of War Productions, Marjolaine Goldsmith διαβάζουν αποσπάσματα από το θεατρικό έργο του Χένρικ Ίψεν, για να πυροδοτήσουν συζητήσεις με το κοινό σχετικά με τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, θα ακολουθήσει καθοδηγούμενη συζήτηση με το κοινό.

Ο Εχθρός του Λαού αφηγείται την ιστορία ενός γιατρού που ανακαλύπτει ότι τα ιαματικά λουτρά της μικρής επαρχιακής του πόλης είναι μολυσμένα από τα απόβλητα βυρσοδεψείων. Παρά τις προσπάθειές του να αποκαλύψει την αλήθεια, ο γιατρός δεν καταφέρνει να προστατέψει την κοινότητά του από την περιβαλλοντική καταστροφή και τελικά καταλήγει, εξαιτίας της καταγγελτικής του στάσης, να λειτουργεί ως αποδιοπομπαίος τράγος για πολιτικούς, εταιρείες, μέλη της κοινότητας και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το έργο του Ίψεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Νορβηγία το 1882, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, σαν να έχει γραφτεί για τη σημερινή εποχή. Θίγει ζητήματα όπως η καταστροφική επίδραση της εξουσίας και του χρήματος στην πολιτική, η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, οι προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την ελευθερία του Τύπου, καθώς και ευρύτερες δυνάμεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, τροφοδοτώντας τον διχασμό και την πόλωση. Μέσα από την παρουσίαση σκηνών του έργου με τη συμμετοχή του κοινού, η εκδήλωση στοχεύει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο, καθώς και για θετική δράση σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης θα προβάλλονται ελληνικοί υπέρτιτλοι. Για το τμήμα της εκδήλωσης, που αφορά τη συντονισμένη συζήτηση, θα παρέχεται ζωντανή διερμηνεία στα ελληνικά μέσω ακουστικών.

Τρόπος παρακολούθησης: Ελεύθερη είσοδος

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον θέσεις θα διατεθούν στον χώρο της εκδήλωσης με σειρά προτεραιότητας.

Πότε: Τετάρτη 24 Ιουνίου

Ώρα: 19:00-21:00

Πού: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)