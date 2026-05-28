Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας των Τσέχων, με ύψος 2,05 μέτρα, βρέθηκε φέτος τρεις φορές απέναντι στους «πράσινους» και πλέον το όνομά του συνδέεται έντονα με το «τριφύλλι». Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο μεταγραφής του 25χρονου γκολκίπερ.

Ο Βίεγκελ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε βασική επιλογή κάτω από τα δοκάρια της Πλζεν, καταγράφοντας 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 14 αναμετρήσεις, αγωνιζόμενος συνολικά για περισσότερα από 2.800 λεπτά.

Απέναντι στον Παναθηναϊκό είχε ξεχωριστή παρουσία, καθώς κράτησε το μηδέν στο παιχνίδι της League Stage στο ΟΑΚΑ. Στα δύο ματς της επόμενης φάσης δέχθηκε συνολικά τρία γκολ, όλα από τον Ανδρέα Τεττέη, δύο στην Αθήνα και ένα στην Τσεχία.

Στην αναμέτρηση που οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι στην Πλζεν, ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε καθοριστική συμβολή, αποκρούοντας την εκτέλεση του Ντάβιντε Καλάμπρια.