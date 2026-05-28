Χάος επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης 27/5 στα Πατήσια όταν έπεσαν πυροβολισμοί σε κατάστημα κινητών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης.

Γύρω στις 18:30 δύο άνδρες, ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας καπέλο, προσέγγισαν το κατάστημα. Ο ένας μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη δύο φορές στα πόδια, στον αριστερό και δεξιό μηρό, και στη συνέχεια διέφυγε με τον συνεργό του με αυτοκίνητο.

Ο δράστης όταν βγήκε από το σημείο επιβιβάστηκε σε ένα γκρι BMW.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει το αυτοκίνητο των δραστών στη Λεωφόρο Κηφισού και, μετά από έντονη καταδίωξη, τους ακινητοποίησε.

Ανθρωποκυνηγητό για τον τέταρτο άνδρα

Συνελήφθησαν τρία από τα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι δύο είναι αλβανικής καταγωγής (27 και 31 ετών) και ένας Έλληνας 30 ετών, ενώ ο τέταρτος διέφυγε και αναζητείται.

Το θύμα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης.

Η κινηματογραφική καταδίωξη στον Κηφισό

Μετά την επίθεση, στις Αρχές σήμανε συναγερμός και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Το όχημα τους εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της οδού Τσούντα, όπου και ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το SUV φέρεται να ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλα οχήματα, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να το σταματήσουν.

Οι Αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης, τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και το αν η ληστεία είχε οργανωθεί εκ των προτέρων ή αν συνδέεται με προηγούμενες διαφορές.