Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη (28/5) η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, στην Αττική Οδό αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου.

Όπως επισημαίνει η Τροχαία Αττικής, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας.

Επίσης προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο ρεύμα προς Κόρινθο, αλλά και σε τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων, της Κατεχάκη και της Βασιλίσσης Σοφίας.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες σε Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Σταδίου και Πανεπιστημίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 28, 2026

