Αιχμηρό σχόλιο στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, έκανε ο Παύλος Πολάκης, αναφερόμενος στο γεγονός ότι κανένας από το γραφείο Τύπου του κόμματος δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook, έγραψε: «24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του Σύριζα έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα!!!!!! Δεν θα έπρεπε;; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον;; Τι συμβαίνει;;».

«Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;;; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!!!», συμπλήρωσε.