Ο Ολυμπιακός κινείται εδώ και αρκετό διάστημα σε ρυθμούς προετοιμασίας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αναμένεται σύντομα να δώσει τις οριστικές του κατευθύνσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της ομάδας.

Οι άνθρωποι του συλλόγου δεν περίμεναν την ολοκλήρωση της σεζόν για να ξεκινήσουν την αναζήτηση παικτών ενόψει καλοκαιριού. Μεγάλο μέρος του πλάνου έχει ήδη διαμορφωθεί από τα μέσα της χρονιάς, με το τμήμα σκάουτινγκ, να έχει καταλήξει σε βασικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, πέρα από όσες ενδέχεται να προκύψουν στην πορεία της μεταγραφικής περιόδου.

Το τελευταίο διάστημα οι επαφές ανάμεσα στον Κοβάσεβιτς και τον Ακκά είναι συνεχείς, ώστε να διαμορφωθεί η τελική λίστα επιλογών που θα παρουσιαστεί στον Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός θα αξιολογήσει τις περιπτώσεις και θα αποφασίσει ποιοι παίκτες ταιριάζουν στο πλάνο του για την καλοκαιρινή προετοιμασία και τη δημιουργία του ρόστερ της νέας χρονιάς.

Μέσα στις επόμενες ημέρες ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» αναμένεται να έχει στα χέρια του την πλήρη εικόνα των μεταγραφικών στόχων, ώστε να υπάρξουν οι τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση και να προχωρήσουν οι απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης. Ανάμεσα στα ονόματα που απασχολούν βρίσκεται και ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος αγωνίστηκε στον τελικό του Conference όπου η Ράγιο Βαγιεκάνο ηττήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας.

Όλες οι εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έχει ήδη συζητήσει με τον Μεντιλίμπαρ για τις βασικές γραμμές του σχεδιασμού κατά τη συνάντησή τους την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, εκτός από τις προσθήκες, αναμένονται και αποχωρήσεις από το ρόστερ. Οι Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος και Μπότης δύσκολα θα συνεχίσουν στην ομάδα, καθώς οι επαφές που έγιναν κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν οδήγησαν σε συμφωνία για ανανέωση συμβολαίων και όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσουν ως ελεύθεροι στο τέλος Ιουνίου. Παράλληλα, δεν αποκλείονται και άλλες αποδεσμεύσεις ή πωλήσεις παικτών μετά από αυτή του Κοστίνια.