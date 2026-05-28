Στις 28 Μαΐου 1979, στο Ζάππειο Μέγαρο, η Ελλάδα υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Με την υπογραφή του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, η χώρα έκανε το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1981.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, παρουσία ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων. Για την Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, η ένταξη στην ΕΟΚ δεν ήταν μόνο οικονομική επιλογή. Συνδέθηκε με την προσπάθεια σταθεροποίησης της δημοκρατίας, λίγα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας, και με τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη.

Στην ιστορική ομιλία του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της «ευρωπαϊκής μοίρας» της Ελλάδας. «Η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα, της είναι οικείος χώρος», είπε, τονίζοντας ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίχθηκε στη σύνθεση του ελληνικού, του ρωμαϊκού και του χριστιανικού πνεύματος και επεσήμανε: «Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της Κοινής Αγοράς. Με το εγκατεστημένο σε όλες τις Ηπείρους ανθρώπινο δυναμικό της και με την ναυτιλιακή της δύναμη, μπορεί να συμβάλει και στην προβολή της ευρωπαϊκής ιδέας».

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η φράση του ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα «δεν είναι, ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη πλουσίων». Με τον τρόπο αυτό, ο Καραμανλής υπογράμμιζε τον πολιτικό χαρακτήρα της διεύρυνσης και την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή σε χώρες που μοιράζονταν τον ίδιο δημοκρατικό προσανατολισμό.

Η επιλογή της ένταξης δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις στο εσωτερικό. Πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης αμφισβητούσαν τότε την ευρωπαϊκή πορεία, εκφράζοντας φόβους για οικονομικές επιπτώσεις και περιορισμό της εθνικής αυτονομίας. Παρ’ όλα αυτά, η Συνθήκη κυρώθηκε από τη Βουλή και η Ελλάδα έγινε, το 1981, το δέκατο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η υπογραφή στο Ζάππειο θεωρείται σήμερα κομβική στιγμή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Άνοιξε έναν νέο κύκλο για την οικονομία, τους θεσμούς και τη διεθνή θέση της χώρας, ενώ καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική της πορεία τις επόμενες δεκαετίες.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

585 π.Χ.: Συμβαίνει έκλειψη Ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλυ, ανάμεσα στον βασιλιά των Λυδών Αλυάττη Β’ και τον βασιλιά των Μήδων Κυαξάρη. Η έκλειψη, που είχε προβλεφθεί από τον Θαλή τον Μιλήσιο, θεωρήθηκε οιωνός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε σε ειρήνη. Είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην Ιστορία.

1871: Συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική κυβέρνηση που είχαν συγκροτήσει εργάτες και Εθνοφρουρά μετά την ήττα της Γαλλίας στον Πρωσικό Πόλεμο. Η καταστολή από τις κυβερνητικές δυνάμεις είναι αιματηρή, με περίπου 20.000 νεκρούς. Η Παρισινή Κομμούνα θεωρείται προπομπός των σοσιαλιστικών και επαναστατικών κινημάτων του 20ού αιώνα.

1934: Γεννιούνται στον Καναδά τα πεντάδυμα Ντιόν, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδυμη κύηση. Τα νεογνά γίνονται παγκόσμιο φαινόμενο και εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης από την καναδική κυβέρνηση και τα ΜΜΕ, προκαλώντας αργότερα σάλο και νομικές διεκδικήσεις.

1937: Ιδρύεται η Volkswagen, με πρωτοβουλία του καθεστώτος του Αδόλφου Χίτλερ στη Ναζιστική Γερμανία, ως «το αυτοκίνητο του λαού». Η εταιρεία σχεδιάστηκε για να προσφέρει φθηνά αυτοκίνητα σε κάθε οικογένεια και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο.

1952: Με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή, οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και με πολύχρονους αγώνες του φεμινιστικού κινήματος.

1961: Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, μετά τη δημοσίευση άρθρου στην εφημερίδα The Observer με τίτλο «Οι ξεχασμένοι κρατούμενοι». Η οργάνωση αναπτύσσεται γρήγορα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα βραβευτεί το 1977 με Νόμπελ Ειρήνης για τη συμβολή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

1964: Ιδρύεται η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), με σκοπό την πολιτική και στρατιωτική εκπροσώπηση των Παλαιστινίων. Ο Γιασέρ Αραφάτ θα αναλάβει την ηγεσία της λίγα χρόνια αργότερα, καθιστώντας την βασικό παίκτη στη Μέση Ανατολή.

1979: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάππειο τη συμφωνία πλήρους ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), έπειτα από τριετείς διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία επικυρώνεται από τη Βουλή τον Ιούνιο και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1981. Πρόκειται για τη σημαντικότερη πολιτική και οικονομική στροφή της Ελλάδας στη μεταπολεμική περίοδο.

1997: Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφονεί τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό στον Πειραιά, έξω από τα ναυπηγεία της οικογένειάς του. Η επίθεση αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, καθώς το θύμα είχε διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη ναυτιλία και στην επιχειρηματικότητα.

2009: Οι AC/DC δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Black Ice Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνισή τους στην Ελλάδα, μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα.

2021: Ανακαλύπτεται μαζικός τάφος 215 αυτόχθονων παιδιών στον χώρο πρώην οικοτροφείου στην Καναδική πόλη Καμλούπς. Το σχολείο είχε λειτουργήσει για την «ενσωμάτωση» των ιθαγενών στον δυτικό πολιτισμό, με φρικτές μεθόδους και καταναγκασμούς. Η αποκάλυψη προκαλεί παγκόσμιο σοκ και οδηγεί σε δημόσια συγγνώμη της Καναδικής κυβέρνησης, αναζωπυρώνοντας τον διάλογο για την πολιτιστική γενοκτονία των ιθαγενών πληθυσμών.

Γεννήσεις

1908 – Ίαν Φλέμινγκ, Άγγλος συγγραφέας και δημοσιογράφος, δημιουργός του θρυλικού κατασκόπου Τζέιμς Μποντ· τα μυθιστορήματά του έγιναν παγκόσμια επιτυχία και ενέπνευσαν μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές ταινιών στην ιστορία του κινηματογράφου.

1943 – Έλενα Σουλιώτη, Ελληνίδα σοπράνο, που διακρίθηκε διεθνώς για τη δραματική φωνή και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία· συνεργάστηκε με σπουδαίους μαέστρους και ερμήνευσε εμβληματικούς ρόλους όπως η Λαίδη Μάκβεθ και η Νόρμα, αφήνοντας το στίγμα της στην όπερα του 20ού αιώνα.

1968 – Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια, ηθοποιός και pop icon, με διεθνή καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και κορυφώθηκε με επιτυχίες όπως «Can’t Get You Out of My Head» και «Spinning Around»· έχει χαρακτηριστεί «πριγκίπισσα της ποπ» και τιμήθηκε με δεκάδες βραβεία για τη μουσική και καλλιτεχνική της πορεία.

Θάνατοι

1924 – Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, από τους σημαντικούς εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας στις αρχές του 20ού αιώνα· το έργο του διακρίνεται για τον λυρισμό και την εθνική του ευαισθησία, ενώ πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν και διδάχθηκαν σε σχολεία.

2014 – Μάγια Αγγέλου, Αμερικανίδα συγγραφέας, ποιήτρια και ακτιβίστρια, εμβληματική φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα· έγινε διεθνώς γνωστή με την αυτοβιογραφία της «I Know Why the Caged Bird Sings», ενώ το έργο και η ζωή της υπηρέτησαν με πάθος την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία έκφρασης.

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα για την Υγιεινή της Εμμηνόρροιας