1968 – Κάιλι Μινόγκ, Αυστραλή τραγουδίστρια, ηθοποιός και pop icon, με διεθνή καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και κορυφώθηκε με επιτυχίες όπως «Can’t Get You Out of My Head» και «Spinning Around»· έχει χαρακτηριστεί «πριγκίπισσα της ποπ» και τιμήθηκε με δεκάδες βραβεία για τη μουσική και καλλιτεχνική της πορεία.