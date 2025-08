Ένα μυστηριώδες περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στο Μπόντρουμ φαίνεται να προκάλεσε ανησυχία στο Κρεμλίνο και προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στα νότια σύνορα της Ρωσίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στις 24 Ιουλίου, ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ, που βρισκόταν σε πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Κάιναρ, κινδύνευσε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε. Παρότι συνοδευόταν από φρουρούς, δεν ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον βοηθήσουν, αλλά άνδρες της τοπικής ασφάλειας, οι οποίοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική, όπου η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε σταθερή.

Το συμβάν, ωστόσο, τροφοδότησε νέο κύμα σεναρίων, ιδίως με φόντο τις φήμες για επιδείνωση της υγείας του. Ορισμένοι παρατηρητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πρόθεσης αυτοκτονίας, αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να το επιβεβαιώνει.

Ο ειδικός στη ρωσική γεωπολιτική Μαρκ Γκαλεότι σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο Καντίροφ είναι από μόνος του ένα αίνιγμα. Η ιδέα ότι θα επέλεγε να αυτοκτονήσει μέσω πνιγμού, ενώ έχει πρόσβαση σε άφθονα όπλα, μοιάζει παράλογη. Το ίδιο αμφίβολη είναι και η εκδοχή ότι έμεινε χωρίς φρουρά για να κολυμπήσει ανενόχλητος. Ειλικρινά, κανείς από τους γνωστούς μου με σοβαρή πληροφόρηση δεν ξέρει τι πραγματικά συνέβη».

Λίγες μέρες αργότερα, δημοσιεύτηκε στον ρωσικό ιστότοπο VKontakte ένα 20 δευτερολέπτων βίντεο, όπου ο Καντίροφ φαίνεται να γυμνάζεται, καθισμένος σε στατικό ποδήλατο και ντυμένος με αθλητικά ρούχα που θυμίζουν στολή νοσοκομείου. Μιλώντας στα τσετσενικά, δηλώνει: «Ξαναρχίζουμε σοβαρές προπονήσεις. Το τελευταίο διάστημα δεν ασκούμουν πολύ», με κάποιον από το επιτελείο του να τον διαβεβαιώνει πίσω από την κάμερα: «Ήταν απλώς ένα διάλειμμα, αρχηγέ. Τώρα όλα θα πάνε καλύτερα».

