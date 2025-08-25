Η Keurig Dr Pepper, που διαθέτει χαρτοφυλάκιο μερικών από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον χώρο των αναψυκτικών και του καφέ – όπως τα Schweppes, 7UP, καθώς και τις καφετιέρες και τις κάψουλες K-Cup – φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της ευρωπαϊκής εταιρείας καφέ JDE Peet’s. Η ολλανδική JDE Peet’s ελέγχει δημοφιλή εμπορικά σήματα όπως Jacobs, Douwe Egberts, L’OR, Tassimo και Senseo, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον παγκόσμιο κλάδο καφέ.

Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η συμφωνία εκτιμάται σε περίπου 18 δισ. δολάρια. Οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των διαπραγματεύσεων, ανέφεραν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ καμία από τις δύο εταιρείες δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο.

Όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal την Κυριακή, η ενοποιημένη εταιρεία σχεδιάζει, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, να διαχωρίσει τις δραστηριότητές της σε δύο πυλώνες: καφέ και αναψυκτικά.

Η χρηματιστηριακή αξία της JDE Peet’s εκτιμάται κοντά στα 15 δισ. δολάρια, ενώ η Keurig Dr Pepper αποτιμάται περίπου στα 50 δισ. δολάρια. Παρά το μέγεθός της, οι πωλήσεις καφέ της Keurig Dr Pepper στις ΗΠΑ έμειναν σχεδόν στάσιμες το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καψουλών K-Cup αντισταθμίστηκαν από πτώση στις αποστολές μονοδόσεων και καφετιέρων. Η εταιρεία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η αδυναμία του κλάδου καφέ ενδέχεται να συνεχιστεί έως τα τέλη του 2025, επηρεασμένη από τον πληθωρισμό και τους δασμούς.

Αντίθετα, η JDE Peet’s εμφάνισε ισχυρή πορεία το πρώτο εξάμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για τα οργανικά της έσοδα και αναθεωρώντας ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς. Ο νέος CEO, Rafael Oliveira, έχει χαράξει στρατηγική που εστιάζει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας, μετά από περίοδο πιέσεων λόγω της αύξησης των τιμών του καφέ που περιόρισε τα περιθώρια κέρδους.