Λουλούδια και ένα αναμμένο κερί άφησαν στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά την είδηση ότι ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 74 ετών.

Ο Γιώργος Παπαδάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, έπειτα από ανακοπή που υπέστη στο σπίτι του, στο Κολωνάκι.

Οι συνεργάτες του από τον ΑΝΤ1, στον οποίο εργάστηκε για 34 συνεχόμενα χρόνια παρουσιάζοντας το «Καλημέρα Ελλάδα», τον τίμησαν αφήνοντας του λευκά τριαντάφυλλα και ένα κερί πάνω στο γραφείο του.

Συντετριμμένη η αρχισυντάκτριά του

Με δάκρυα στα μάτια, η επί 34 χρόνια συνεργάτιδα του αείμνηστου δημοσιογράφου και αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα, τον αποχαιρέτησε μιλώντας για τη σχέση ζωής που είχε αναπτύξει μαζί του σε επαγγελματικό και φιλικό επίπεδο.

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε.

«Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έβγαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας», δήλωσε, ενώ ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Η ανακοίνωση του ANT1

Την Κυριακή, ο ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με μια ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ταυτίστηκε όσο λίγοι με την πρωινή ενημέρωση και άφησε έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Το κανάλι τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι ο δημοσιογράφος δεν ήταν μόνο παρουσιαστής, αλλά δάσκαλος και σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και αδιάκοπη παρουσία επί δεκαετίες.

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά το αγαπημένο και ιστορικό της μέλος, Γιώργο Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας του ΑΝΤ1, ο οποίος έβαλε την προσωπική του σφραγίδα, ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος, όχι μόνο στον σταθμό και στο σύνολο της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Υπηρέτησε την ενημέρωση με συνέπεια, ακεραιότητα και αυθεντικότητα.

Για όλους εμάς στον ΑΝΤ1 αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Για 37 ολόκληρα χρόνια, σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική τηλεόραση “συνομιλεί” με τους πολίτες. Η δημοσιογραφική φωνή και το ήθος του έγιναν σημείο αναφοράς για γενιές τηλεθεατών, αλλά και όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του.

Η δημοσιογραφική του διαδρομή στην ελληνική τηλεόραση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1991, χάρη της γόνιμης συνεργασίας του με τον αείμνηστο Μίνωα Κυριακού, δημιουργήθηκε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, η οποία οδήγησε στη γέννηση της ιστορικής εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. Η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, πέρα από σταθμός στην ενημέρωση, υπήρξε και φυτώριο δημοσιογράφων και στελεχών, που διέπρεψαν αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία. Ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή, στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε ενεργός, προσφέροντας τη γνώση και την εμπειρία του ως σχολιαστής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής. Υπήρξε δάσκαλος και συνομιλητής με ευθύ λόγο, υψηλό δημοσιογραφικό ήθος και ακούραστη εργατικότητα. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην οικογένεια του ΑΝΤ1, όσο και στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και όλοι οι εργαζόμενοι του ΑΝΤ1 αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν άνθρωπο που ταύτισε τη διαδρομή του με τη διαδρομή του σταθμού και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία. Η σκέψη όλων μας αυτές τις δύσκολες ώρες βρίσκεται στην οικογένεια και τους οικείους του, στους οποίους εκφράζουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλλυπητήρια. Η παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή».