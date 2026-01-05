Με μαύρα ρούχα και μη μπορώντας να κρύψουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη οι παρουσιαστές της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο που την Κυριακή 4/1 άφησε την τελευταία του πνοή μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που υπέστη.

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού είπαν συγκινημένοι το δικό τους αντίο στον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, με το κλίμα στο πλατό της εκπομπής να είναι ιδιαίτερα βαρύ.

«Μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας»

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας, για τον όμιλο του ΑΝΤ1 μπροστά και πίσω από τις κάμερες που συντρόφευσαν τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συντρόφευσε ο Γιώργος Παπαδάκης όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει τον λόγο σημειώνοντας:

«Ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και θα μας συγχωρέσετε σήμερα. Ο Γιώργος δεν έφυγε ποτέ, είναι μαζί μας, μεγαλώσαμε με τον Γιώργο Παπαδάκη και μας έκανε να αγαπήσουμε αυτή τη δουλειά».

«Ο Γιώργος δεν θα φύγει ποτέ, αυτή η ζώνη δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Παπαδάκη, καθιερώθηκε από αυτόν μαζί με τον Μίνωα Κυριακού. Η γνήσια φωνή που μεταφέρει το “Καλημέρα Ελλάδα” θα είναι για πάντα ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αν μου έλεγε κανείς ότι θα παρουσίαζα κι εγώ το “Καλημέρα Ελλάδα”, δεν θα το πίστευα, όπως θα θεωρούσα αδιανόητο, αν μου έλεγε κανείς ότι θα τον αποχαιρετούσα μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένας μύθος της δημοσιογραφίας, βλέπω θλιμμένα πρόσωπα πίσω από τις κάμερες», συμπλήρωσε συντετριμμένος ο Παναγιώτης Στάθης, ενώ προβλήθηκε κι ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο για τη μακρόχρονη πορεία του αείμνηστου δημοσιογράφου.

Συντετριμμένη η αρχισυντάκτρια του Γιώργου Παπαδάκη, Άννυ Ζιώγα

Με δάκρυα στα μάτια, η επί 34 χρόνια συνεργάτιδα του αείμνηστου δημοσιογράφου και αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», Άννυ Ζιώγα, τον αποχαιρέτησε μιλώντας για τη σχέση ζωής που είχε αναπτύξει μαζί του σε επαγγελματικό και ανθρώπινο επίπεδο.

«Μία πολύ δύσκολη μέρα σήμερα… Σήμερα είναι από εκείνες τις στιγμές που η φωνή βαραίνει και οι λέξεις δυσκολεύονται να βγουν, γιατί δεν “έφυγε” ένας απλός δημοσιογράφος. “Έφυγε” ένας άνθρωπος που ήταν κομμάτι της ζωής μου.

Ο Γιώργος Παπαδάκης για μένα δεν ήταν μόνο προϊστάμενος, ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε.

«Ο Γιώργος ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος. Δεν ανεχόταν το εύκολο, ήταν άνθρωπος με ένστικτο, με πάθος, με ψυχή και δεν κρυβόταν ποτέ. Έβγαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος κι αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται, ήταν σχολείο, ήταν σημείο αναφοράς, μία καθημερινή δοκιμασία αντοχής και αξιοπρέπειας», δήλωσε, ενώ ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας: «Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο».