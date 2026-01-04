Με σχεδόν 3,5 δεκαετίες στο τιμόνι του «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης φιλοξένησε πολιτικούς από κάθε κόμμα.

Ο πολιτικός κόσμος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του σπουδαίου δημοσιογράφου εκφράζει τα συλληπητήριά του μέσω αναρτήσεων και δηλώσεων, με τους περισσότερους να έχουνε βρεθεί στο τηλεοπτικό πάνελ μαζί του.

Μητσοτάκης: Σφράγισε την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια

Τη θλίψη του για τον θάνατο του δημοσιογράφου εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

«Μόνο θλίψη προκαλεί η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη» έγραψε ο πρωθυπουργός.

Έκανε λόγο για έναν «δημοσιογράφο που σφράγισε με τον δικό του τρόπο την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα για 30 χρόνια».

«Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους πολλούς φίλους του» κατέληξε.

Χατζηδάκης: Είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση

Aποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε σήμερα αιφνίδια από τη ζωή. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συνδεθεί άρρηκτα με την πρωινή ενημέρωση των Ελλήνων τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλυπητήρια στους οικείους του.

Παύλος Μαρινάκης: Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές

Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις επιδραστικότερες φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης. Αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους τηλεθεατές και άντεξε όσο κανένας στον χρόνο. Από τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων που περίμενα να διαβάσει πριν πάω στο σχολείο, αρκετά χρόνια μετά, είχα και εγώ την ευκαιρία να είμαι καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα». Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων για τον χώρο και τον χρόνο που μου παραχώρησε για να εκθέσω τις απόψεις μου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους.

Ανδρουλάκης: Η πορεία του ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο. Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών. Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Φάμελλος: Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη. Έναν δημοσιογράφο που υπηρέτησε το λειτούργημά του με συνέπεια, δεοντολογία και σεβασμό στην αλήθεια.

Η απώλεια του με αγγίζει βαθιά. Θα τον θυμάμαι για τη σεμνότητα και το ήθος του, για τον τρόπο που υπενθύμιζε ότι η ενημέρωση είναι σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Η απουσία του αφήνει ένα αισθητό κενό. Η μνήμη του όμως θα μείνει ως πρότυπο για όλους τους νέους δημοσιογράφους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Βελόπουλος: «Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο»

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση, όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας!

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο. Καλό παράδεισο, Γιώργο».

ΚΚΕ: Άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη μεγάλη λύπη του για την αιφνίδια απώλεια του πολύπειρου δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη. Ο Γιώργος Παπαδάκης στην μακρά του πορεία στη δημοσιογραφία, αρχικά με πρωτοποριακές εκπομπές στη δημόσια τηλεόραση και πολύ περισσότερο στη συνέχεια μέσα από την εκπομπή ”Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 με την οποία συνδέθηκε για δεκαετίες, άφησε το δικό του ανεξίτηλο στίγμα.

Η επιτυχία και η καταξίωση της δουλειάς του ήταν το αποτέλεσμα της προσήλωσής του στην ανάδειξη της καθημερινότητας του λαού, καθιστώντας τον έναν εκ των πλέον δημοφιλών δημοσιογράφων. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους, συγγενείς και συναδέλφους».

Νέα Αριστερά: Αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, έναν δημοσιογράφο που σημάδεψε για δεκαετίες την πρωινή ενημέρωση στη χώρα μας. Με τη σταθερή, καθημερινή του παρουσία, διαμόρφωσε ένα αναγνωρίσιμο ύφος παρουσίασης τηλεοπτικών εκπομπών, ταυτίστηκε με το ενημερωτικό προφίλ του ANT1 και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια σφαίρα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν υπήρξε απλώς παρουσιαστής μιας μακρόβιας εκπομπής· δημιούργησε δημοσιογραφική σχολή, ανέδειξε πρόσωπα και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πρωινής ενημέρωσης όπως τη γνωρίσαμε. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα ελληνικά μέσα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συνεργάτες του».