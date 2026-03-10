Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός και παίκτης της Κορίνθιανς εθεάθη να κάνει ποδήλατο σε φαβέλα στην Βραζιλία.

Ο Τζέσε Λίνγκαρντ έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στην χώρα του καφέ. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε να κάνει ποδήλατο στην φαβέλα με την ονομασία Heliópolis, που είναι η πιο μεγάλη στο Σάο Πάολο. Με βάση τα πλάνα που βγήκαν στην δημοσιότητα είναι πιθανό το γύρισμα αυτό να είχε συγκεκριμένους προωθητικούς σκοπούς, παρόλα αυτά είναι μία εικόνα που δεν βλέπει κανείς κάθε μέρα. Εκτός των άλλων αποτέλεσε και πόλο έλξης για αρκετό κόσμο στην περιοχή.

Ο 33χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός μετά την Κορέα επέλεξε την Βραζιλία και την Κορίνθιανς. Στην καριέρα του έχει θητεύσει σε ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουέστ Χαμ, η Μπράιτον και η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Λίνγκαρντ στην καριέρα του έχει πάρει Europa League, Κύπελλο Αγγλίας, League Cup Αγγλίας αλλά και Super Cup Αγγλίας.