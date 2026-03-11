12η ημέρα του πολέμου στο Ιράν και οι επιθέσεις συνεχίζονται σήμερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τρία πλοία χτυπήθηκαν από άγνωστης προέλευσης βλήματα στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές πηγές. Στο ένα από αυτά εκδηλώθηκε πυρκαγιά και τα περισσότερα μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν.

Το φορτηγό πλοίο Mayuree Naree με σημαία Ταϊλάνδης δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 11 περίπου ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε αργότερα σχετικά με το περιστατικό ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε και ότι δεν υπήρξε περιβαλλοντική ρύπανση. Το αναγκαίο πλήρωμα παραμένει επί του πλοίου.

Νωρίτερα το υπό ιαπωνική σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων One Majesty δέχθηκε επίθεση με άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του Ρας Αλ Χαϊμάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και το πλοίο κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο.

Ένα τρίτο φορτηγό πλοίο επλήγη επίσης από άγνωστης προέλευσης βλήμα σε απόσταση 50 περίπου μιλίων βορειοδυτικά του Ντουμπάι, σύμφωνα με πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών.

Το βλήμα έπληξε το κύτος του υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ Star Gwyneth, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard. Το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Δύο drones έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB), τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office).

«Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) πριν από λίγο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X αυτό το γραφείο ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά.

Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε.

Το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ματαιώσεις, επαναπρογραμματισμούς και εκτροπές πτήσεων για αεροπορικές εταιρείες σε όλον τον πλανήτη, καθώς οι περισσότεροι εθνικοί εναέριοι χώροι στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Κατάρ, παραμένουν κλειστοί λόγω ανησυχιών για πυραύλους και drones. Επίσης έχει οδηγήσει σε ενεργειακή κρίση που πυροδότησε άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως η Emirates του Ντουμπάι και η Etihad του Αμπού Ντάμπι, έχουν επαναλάβει κάποιες πτήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμη η λειτουργία τους είναι κατώτερη των δυνατοτήτων τους, με τη σημερινή επίθεση να σηματοδοτεί νέο πλήγμα στο DXB, το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο για διεθνείς επιβάτες στον κόσμο, το οποίο είχε πέρυσι δεχθεί σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού – Επτά νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ στην κοιλάδα Μπεκάα

Την ίδια ώρα, νέα πλήγματα του Ισραήλ είχαν σήμερα στόχο τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή που επλήγη, μεγάλο μέρος των κατοίκων της οποίας έχουν ήδη απομακρυνθεί, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFP.

Οι επιδρομές αυτές σημειώθηκαν έπειτα από άλλη επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ισραήλ εναντίον πυκνοκατοικημένης συνοικίας στο κέντρο της Βηρυτού.

Στο μεταξύ, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στην κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως μετέδωσε το ANI, στόχος του πλήγματος ήταν το σπίτι όπου διέμενε μία οικογένεια Σύρων προσφύγων.

Ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί την κοιλάδα Μπεκάα, που συνορεύει με τη Συρία, από την αρχή της αεροπορικής της εκστρατείας βομβαρδισμών εναντίον του Λιβάνου, στις 2 Μαρτίου.