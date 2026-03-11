Με στόχο τον τριπλασιασμό της ανθρωπιστικής της υποστήριξης, η Γαλλία ετοιμάζεται να αποστείλει αύριο, Πέμπτη, 60 τόνους βοήθειας στον Λίβανο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η κίνηση αφορά τους χιλιάδες πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τον νότο της χώρας λόγω των ισραηλινών πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ.

«Αποφασίσαμε να τριπλασιάσουμε τον όγκο της βοήθειας που θα φτάσει αυτή την εβδομάδα. Η βοήθεια αυτή θα φτάσει τους 60 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό Λιβάνου, με κιτ υγιεινής, στρώματα, λάμπες, αλλά και μια κινητή υγειονομική μονάδα», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στο TF1 ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σύμφωνα με τον οποίο η υποστήριξη αυτή παρέχεται «χάρη στην υποστήριξη του Ιδρύματος CMA CGM».

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα στη νότια συνοικία της Βηρυτού τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με επίσημο λιβανικό μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο υποστηρίζει ότι στόχος του είναι ξανά το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που συνδέεται με το Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνονται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.